Las grandes coincidencias

Hay una perplejidad en el ciudadano común que no sabe cómo para parar lo que le está afectando en su situación; mientras tanto, espera un redentor que lo libere.

¿Consciencia o inconsciencia social?

Observando felices a numerosos estudiantes de medicina en un restaurante, nos preguntábamos si estaban conscientes de qué tipo de país les tocará en su vida profesional, pero ¿qué tanta conciencia tendrán de la situación presente?

Su estado de ánimo no reflejaba preocupación alguna, era la hora de comer. A diferencia de otras décadas, los jóvenes son los grandes ausentes en las marchas y protestas, indiferentes y decepcionados de las políticas y de los políticos. Quizás la mayoría ignora que, queriendo o sin querer, viajan en el mismo camión que maneja alguien que “les vale” y les resulta indiferente adónde los llevan, ellos van dentro festejando la vida dentro de lo posible.

¿Motivos reales o imaginarios?

Ahora bien ¿hay motivos reales para estar preocupado? Depende si tú o tus familiares requieren tratamientos urgentes y medicinas que no llegan, si has tenido que cerrar tu negocio por las extorsiones o no sabes cómo manejarlas, si te quedaste sin empleo, si alguien cercano ha sido herido o desaparecido, si te robaron el auto, si batallas para pagar a los proveedores, si no sales por las noches por miedo, ahora bien este listado ¿refleja en gran parte la realidad del país? En muchas regiones creemos que sí, en algunas no tanto. Pero ¿Realmente han cambiado las cosas?

Por supuesto, ahora brotan por todos lados noticias de la rampante corrupción a escalas colosales que hicieron los que prometieron “no mentir, no robar, ni traicionar”, y reiteradas ahora en el primer informe de la presidente “me comprometo con Uds. a no mentir, no robar y a nunca traicionar al pueblo de México”, ante un zócalo casi lleno de acarreados de diversas partes del país, esto cuesta mucho dinero ante las necesidades urgentes. Es decir, en México permanece en una parte de la población la misma mentalidad que permitió el mal gobierno, otra gran parte está molesta ¿Y las encuestas de popularidad? Están pagadas. En cuanto a progreso... tenemos otros datos. Prácticamente cero crecimiento económico (0.8% en promedio) con López y sigue bajo, esto significa un estancamiento en la producción de bienes, servicios y de los ingresos, salvo pocas regiones que van muy bien.

Se repitió tanto en el sexenio pasado que no se iba a pedir prestado, pero los números no mienten, la deuda publica actual es casi de 18 billones a junio del 2025 (SHCP), que representa un 52% del PIB, es decir, debemos más de la mitad que producimos aunque alguna parte de la deuda es manejable, esto significa un alto pago de intereses que reducen el gasto público: menos dinero para tareas urgentes e infraestructura necesaria para producir y ¡para los programas sociales! Pero como significan votos, con creatividad sacarán dinero de donde puedan porque la prioridad es mantenerse en el poder antes que la economía; en términos reales hay más pobres y los pobres son más pobres.