Este también es un pueblo de migrantes. No hay una sola familia en este lugar, creo, que no tenga un familiar en el norte.

Este también es un pueblo de migrantes. No hay una sola familia en este lugar, creo, que no tenga un familiar en el norte. No sé los motivos de otros, pero aquí ese gusto nació, seguro, por la aventura de ver las caravanas de gringos que pasaban por la carretera en sus trailas tan modernas y perfectas que dejaban la idea de que en el país del norte todo se vivía mejor; no era para menos, si hasta les alcanzaba para aventar dulces chiclosos y suaves a su paso. Nosotros, al fin niños, hacíamos como que hablábamos inglés y los esperábamos a su paso con la frase de siempre: candy y cukis... en mi mundo de fantasía, justo ahí nacieron los sueños de tierras mejores y de otros mundos posibles. Así empezamos a dialogar con el otro, con los de allá: siguiendo la tradición del habla y del grito. Crecimos entre la guasa y los saberes de boca en boca, de los dichos de mengano y las hazañas de zutano. A quienes leen esta nota y son de ahí, los reto a leer el libro: En el camino o On the road (para quienes aprendieron bien el inglés), de Jack Kerouac, el libro que mejor describe, a mi gusto, la aventura de recorrer los caminos. Y podrán decir de todo sobre esta novela, menos que es complicada, así que ¿quién dijo yo? Si esto ocurre, y quienes deseen, podemos crear, a partir de entonces, un club de lectura que llamaríamos Club de Lectura Letras del camino. Lo podemos seguir desde el lugar en el que cada uno se encuentre.

Migrantes. Los que se fueron y los que llegamos. Esta que escribe anduvo rondando estas tierras desde sus antepasados. Mis padres abuelos y bisabuelos vivieron por los rumbos y a mi madre se lo ocurrió aventarme al mundo en Costa Rica, en un barrio que, hasta la fecha llaman el Batarete, y justamente nací en el conocido Corral de los López; entre vacas, ordeñas, pasturas y hortalizas. Mis primeros pasos, y mis mejores momentos de familia, los viví en ese corral; después recorrimos el mundo y llegamos a El Salado (lo veía tan iluminado con los tráilers estacionados a orilla de carretera) fue algo así como descubrir Las Vegas (sin risas); seguí recorriendo y llegué a Quilá en la prepa y secundaria... mi vida adulta universitaria y laboral en Culiacán. Como verán, bien vivida antes del ‘sueño americano’, y de asentarme en tierras chilangas. Ya entrados en tanta intimidad, esta que escribe les cuenta que siempre quiso ser bailarina, estudió la carrera y enseñó a bailar a niños de primaria. ¿Alguien recuerda cuando ganamos el segundo lugar con El campeón?

Hace un año escribí un ensayo que leí en una estancia literaria en Indiana. Se trataba de los que se van y de los que se quedan. Una de las conclusiones fue: ni los primeros son mejores ni más realizados, ni los segundos menos audaces por no lanzarse a la aventura. Quienes se van suelen cargar con el reproche y quienes se quedan con la cerrazón. Cualquiera que sea tu caso, y como lo dije en la nota pasada: uno no es pese al lugar, sino gracias a eso. Mas los que crecimos en este lugar, entre la sierra y la costa, sabemos reconocernos y abrazarnos con cariño, en cada reencuentro, en esta tierra o en cualquier lugar.

Esta nota va dedicada a todos los saladeños radicados en el país del norte, a cada uno de ustedes. Yo también viví ese ‘sueño americano’ y coincidí con algunos trabajando en cafés y restaurantes; esa ya es otra historia entre San Francisco y París. También a quienes andan más al sur y en tierras más lejanas. Felicidades por sus vidas, su trabajo, sus familias y por todo lo que han hecho con gran esfuerzo, y no con pocas penas, fuera del terruño.

PD: gracias de nuevo a María Dolores Navarro por haber provocado estos recuerdos; de eso se trata, creo. Por mi letra L: de López, lugar, legado, lealtad... love-love-love.

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