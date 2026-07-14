Las ‘Visiones de Tiburones’ llegan al Gran Acuario para despertar conciencia

Una mirada distinta al mundo de los tiburones es la que propone la exposición “Visiones de Tiburones”, del investigador y fotógrafo Édgar Eduardo Becerril García, inaugurada en la Sala de Reflexión del Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés como parte del arranque de las actividades de la Semana del Tiburón 2026.

Lejos de la imagen del tiburón como un animal temible, la muestra busca acercar al público al papel que desempeña esta especie dentro de los ecosistemas marinos y a la relación que mantiene con las comunidades pesqueras y la investigación científica en México.

Compuesta por más de 20 imágenes, varias de ellas galardonadas y publicadas en National Geographic, la exposición reúne fotografías obtenidas durante años de trabajo de campo, además de mandíbulas, dientes, embriones y material biológico de especies que habitan el Pacífico mexicano, incluyendo ejemplares de la costa sinaloense.

En la inauguración, Becerril explicó que el principal propósito de la muestra es convertir el conocimiento científico en una experiencia accesible para todo público.

”El objetivo es informar y educar, es compartir el conocimiento que investigadores mexicanos generan en el país, no solamente sobre los tiburones, sino también sobre las personas y los pescadores que dependen de ellos como sustento”, expresó.

El investigador señaló que la exposición fue diseñada para que el visitante cambie de perspectiva y observe el océano desde la mirada del propio tiburón.

”La idea es que el público imagine que es un tiburón o una raya, que se acerque a las imágenes, que observe los detalles y encuentre emociones a partir de ellas. Esta es una sala de reflexión y queremos que cada fotografía provoque preguntas y curiosidad”, comentó.

Entre las piezas pueden apreciarse imágenes de tiburones blancos, tiburones piloto y otras especies, además de mandíbulas de tiburón azul y embriones de cazón, materiales que los visitantes podrán observar de cerca e incluso tocar bajo supervisión.

Becerril destacó que “Visiones de Tiburones” ha evolucionado desde su primera presentación en el Oceanogràfic de Valencia, considerado el acuario más grande de Europa, hasta llegar al Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, el recinto de su tipo más grande de Latinoamérica.

Explicó que, a diferencia de su exhibición en España, donde el enfoque estuvo centrado en la conservación, la versión presentada en Mazatlán incorpora la relación histórica, cultural y económica que existe entre los mexicanos y los tiburones.

Como parte de la Semana del Tiburón también se desarrollarán conferencias, charlas y una experiencia audiovisual dedicada a Isla Guadalupe, sitio emblemático del Pacífico mexicano reconocido internacionalmente por el avistamiento y estudio del tiburón blanco.

El investigador adelantó que actualmente participa en estudios científicos que utilizan ADN ambiental para identificar especies marinas a partir de muestras de agua, una técnica que permitirá conocer con mayor precisión la biodiversidad de Isla Guadalupe y otras regiones del país.

”En México hay más de 100 especies de tiburones y todavía queda mucho por descubrir. Mazatlán se ha convertido en un punto clave para generar conocimiento sobre tiburones, rayas y mantas”, señaló.

La inauguración estuvo encabezada por Simon Norris, director general del Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés; Rafael Lizárraga Favela, director ejecutivo del recinto; el artista e investigador Édgar Becerril, además de invitados especiales, quienes realizaron el recorrido inaugural por la muestra.

La exposición permanecerá abierta durante los próximos tres meses como parte de las actividades de divulgación científica del Gran Acuario, con el propósito de acercar al público a una visión distinta de uno de los habitantes más emblemáticos de los océanos.