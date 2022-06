Laura Cueva presenta ‘El diario de Cayetana’

“Es un libro de educación sexual dirigido a niñas y adolescentes principalmente, pero también a mamás y a papás, y a todo aquel adulto que está cercano a un niño, porque somos los responsables de influir de manera positiva en la construcción de la sexualidad; estoy muy emocionada de estar aquí en Mazatlán presentando este libro que se volvió bets seller en su lanzamiento digital, y bueno necesitamos que en México haya todavía muchas más oportunidades y herramientas para los papás en temas tan complejos y que de repente se nos hace muy difíciles de abordar”, explicó.

Laura Cueva señaló que comenzó su interés de escribir este primer libro de su autoría al ser mamá de tres hijos, y cuando ellos empezaron a crecer y preguntar sobre este tema.

“Cuando mi hijo, el mayor, me empezó a preguntar sobre este tema de pubertad, yo como muchos papás me asusté, a mí nadie me habló de sexualidad y creo que de ahí nació mi interés de guía a más personas escribiendo este libro y me di cuenta que con eso podía acompañar a otros papás que como yo tenían miedo y no sabían cómo abordar estos temas, de ahí surgió escribir este libro que sea una herramienta más para que los papás puedan abordar estos temas sin problemas”.

El personaje Cayetana es una adolescente de 12 años que no deja pasar un momento sin aventurarse en las incógnitas que este mundo tiene para enseñarle.