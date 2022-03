Lee Antonio Malpica ‘Voluntad de la luz’, a 25 años de haber ganado el Premio Clemencia Isaura

“Yo no sé trabajar sin estructura y tengo que organizar el material de forma arquitectónica para no perderme, así como en Voluntad de la luz hay dos líneas de la evolución espiritual, aquí me basé en el libro La Libertad del juicio”, dijo.

Al final, García leyó otros textos de su más reciente producción poética y Malpica cerró con El pez inmerso, de Voluntad de la luz.

Antes de la lectura, se llevó a cabo un Encuentro de Editores Independientes de Guadalajara, moderado por el escritor Juan José Rodríguez, en el que participó Sandra Liera, de editorial Paraíso Perdido, Luis Armenta, como representante de Mantis, y Roberto García, de Editorial Salto Mortal.

Liera dijo que Paraíso Perdido se caracteriza por no editar poesía, y su alianza con el trabajo que hacen otras editoriales que sí la publican es lo que crea la bibliodiversidad.

Luis Armenta, como representante de Mantis, recordó que hace 26 años creó la editorial, se dio cuenta de que muchas editoriales llevaban nombres de animales, dónde está el zoológico literario y quiso y le pareció interesante el tipo de sobrevivencia de la mantis y su trascendencia y ya tiene mas de 500 títulos.

Roberto García de Editorial Salto Mortal dijo que hace nueve años, por su gusto por la poesía y la literatura, estuvo trabajando con autores, y pensó que se podrían hacer más cosas, tomar riesgos, entonces surgió su proyecto editorial.

Ahora, en Guadalajara colaboran siete editoriales diversas, ricas, con formas diferentes de operar y concebir el libro.