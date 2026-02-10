Leen poesía a los cuatro vientos

“Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado. Son lo más necesario: lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos”, escribió el poeta Gabriel Celaya (fragmento: La poesía es un arma cargada de futuro).

Así, los poemas, la “Poesía a los cuatro vientos” que nuestros poetas locales lanzan desde el kiosco de la plazuela Obregón, se van colando gota a gota en los edificios, sobre Catedral, en los resquicios de la fachada de una tienda de telas, en las alas de las palomas que sobrevuelan todo el espacio, se desplazan en los autos y los camiones, en el paso a paso de las personas caminando por la plaza o cruzando la calle, se van los poemas con ellos en sus oídos, ¿en su corazón?

“Poesía a los cuatro vientos”, es un programa mensual del Instituto Municipal de Cultura Culiacán que da voz a los escritores de la ciudad, para que compartan sus textos, sus piezas, sus obras.