Leen y reflexionan los ‘Pequeños Lectores’ en la biblioteca

Con una jornada dedicada a la lectura, el diálogo y la imaginación, este jueves concluyó el ciclo del programa “Pequeños Lectores” en la Biblioteca Ingeniero Manuel Bonilla, actividad que durante los últimos meses reunió a niñas, niños y padres de familia con el propósito de fortalecer el gusto por los libros y fomentar el hábito de la lectura desde la infancia.

En la sesión de cierre, la bibliotecaria Karime Tiznado compartió con los asistentes la lectura del cuento A Week With Aunt Bea (Una semana con la tía Bea), obra que sirvió como punto de partida para una dinámica de reflexión en la que los pequeños recordaron los aprendizajes adquiridos a lo largo del ciclo. Como complemento, participaron en el tradicional cubo juguetón, una actividad integrada por preguntas relacionadas con la historia leída que favorece la comprensión, la expresión oral y el pensamiento creativo.

Karime Tiznado explicó que uno de los principales objetivos del programa es que las niñas y los niños desarrollen su creatividad, fortalezcan el gusto por la lectura y conviertan a la biblioteca en un espacio cercano, donde puedan descubrir nuevos libros y elegir sus propias historias.

La respuesta de las familias fue positiva durante este periodo. De acuerdo con la bibliotecaria, el programa registró un incremento en la asistencia, alcanzando una participación aproximada de 15 a 16 niñas y niños, acompañados por alrededor de 10 madres y padres de familia, quienes semana a semana respaldaron las actividades.

Entre las dinámicas que más entusiasmo despertaron se encuentran las relacionadas con fechas conmemorativas, como el Día del Amor y la Amistad, el Día de las Madres y el reciente Día del Padre, ocasión en la que los participantes elaboraron una corbata decorativa con mensajes dedicados a sus papás, utilizando materiales como foami, colores y diversos elementos creativos.

Con el cierre de este ciclo escolar, el programa “Pequeños Lectores” entrará en un receso para el periodo vacacional y reanudará actividades en fecha próxima.