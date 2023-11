Quien sabe leer, ya está en el camino del pensamiento y quien está en el camino del pensamiento, ya está en el camino de la libertad, dijo Fernando Savater, escritor y filósofo español en la Conferencia Leer para Despertar que impartió en línea como parte del programa de la segunda Feria Internacional del Libro en Culiacán.

Dentro del auditorio MIA, estuvieron los más de 300 presentes, escuchando a Savater, quien mencionó que los libros son un referente cultural insuperable, puesto que, el leer permite despertar tu espíritu.

“Muchas veces nuestro espíritu está adormecido por el exceso de imágenes o el exceso de ruidos, música que van amortiguándonos, adormeciéndonos y muchas veces estamos hipnotizados por los aparatos... En cambio el libro nos despierta”, expresó.

Al leer, se imagina lo que el libro cuenta, las letras dejan de visualizarse y las imágenes dentro de la mente aparecen como en una película. La lectura exige el pensamiento, la creación de reflexiones y, según Savater, es importante enseñar a leer en la educación, a enamorarse de los escritos, porque cuando lo haces, es el principio de la libertad.

“Los pensamientos vienen de nuestra libertad, sino no, no son pensamientos nuestros, son pensamientos de otros; si vienen impuestos por otros, no son verdaderos pensamientos. Los pensamientos auténticos son los pensamientos que surgen de nuestra libertad y para que surjan de nuestra libertad, los estimulamos a través de libros”, declaró el escritor.

Los libros hacen alusiones a temas de interés u otros escritos y cuando se lee ese otro, termina, se escala y te empapas del siguiente. En palabras de Savater, esto es navegar entre la lectura. Invitó a aprender a navegar entre los libros, porque abres un par de aguas a la imaginación.

Cuando se lee, se mantiene una comunicación con las palabras, con los párrafos e imágenes que aparecen en la mente. El escritor deja sus pensamientos plasmados entre todas las páginas de su obra, invita a mantener una plática entre el lector, una charla que no involucra la presencia del tiempo, sino una mental. Se conecta con el espíritu del autor, esto a palabras del filósofo, pues al leer, se realiza una conexión y mantienes una comunicación a través del tiempo.

Savater dijo que no hay por qué limitarse con la lectura, porque un libro puede ser un consuelo en un proceso de duelo o de pérdida, un compañero cuando se encuentra en el momento de soledad, cálido abrazo, un amigo que brinda apoyo, un romance en la emoción del momento.

Las páginas de los escritos, te dan la oportunidad de ser alguien, como un superhéroe, un caballero, un detective; estar en diferentes décadas, lugares y espacios de tiempo indeterminados.

“Esta opinión les deseo a todos ustedes, que les guste leer y que obtengan ese regalo verdaderamente divino que mejorará sus vidas y las de los ciudadanos también. Es lo que yo deseo para Culiacán”, finalizó el escritor.

Fernando Savater ha escrito más de 50 obras, como ensayos filosóficos, políticos y literarios, narraciones y teatro. Sus novelas han sido bien recibidas entre la crítica, siendo merecedor de premios como Primavera de Novela por “Los invitados de la princesa” o el Planeta por “El jardín de las dudas”.