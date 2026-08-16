Legna Ibarra conquista medalla de oro en Nueva York

Un verano desafiante e inolvidable vivió Legna Guadalupe Ibarra Cabrera, alumna de la Escuela de Ballet Clásico del Centro Municipal de las Artes (CMA).

Gracias a su talento, dedicación y disciplina, la joven bailarina puso en alto el nombre de Sinaloa al obtener la medalla de oro en el Summer School of Excellence de la American Academy of Ballet, celebrado en la ciudad de Nueva York.

Del 19 de julio al 1 de agosto, la joven promesa de la danza clásica formó parte de este prestigioso programa internacional, donde convivió, se entrenó y compitió con más de 30 bailarinas provenientes de países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, China y Corea del Sur.

El camino a la gran manzana

El trayecto de Legna inició en marzo de este año, cuando aplicó vía internet para audicionar. Su primera prueba presencial fue en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, donde su técnica convenció a los evaluadores, asegurando su pase al curso intensivo en Estados Unidos.

Afrontar esta meta implicó un reto personal importante: viajar sola por primera vez y separarse durante dos semanas de su pilar fundamental, su familia.

“Estaba más nerviosa que emocionada, pero una vez estando allá disfruté cada clase y traté de dar lo mejor de mí. Valió la pena. Iba con la meta de aprender mucho más, conocer maestros de diferentes partes del mundo y conocer a nuevas personas. Esta experiencia me hizo ser más disciplinada y responsable; eran mis expectativas, sí las cumplí”, expresó Legna.

Durante su estancia, la bailarina formó parte de las cátedras impartidas por maestros de talla internacional como Carla Peniche (México), Camille Perrier (Francia), Julián Brandon y Kevin Durr, este último director vinculado al Royal Ballet. En estas sesiones reforzó técnicas en disciplinas como ballet clásico, danza contemporánea, teatro musical, trabajo de puntas y danza española.

Triunfo en Manhattan

En el momento cumbre en el emblemático recinto de Manhattan, Legna ejecutó una variación del repertorio de La Bella Durmiente. Su destacada interpretación le valió el reconocimiento unánime del jurado, y obtuvo la medalla de oro, sus diplomas de excelencia y una beca para regresar a prepararse a la misma institución en 2027.

Orgullo formativo y familiar

Para Ana Paola Villegas Loaiza, coordinadora de la Escuela de Ballet Clásico del CMA, este triunfo llena de satisfacción a la institución, pues refleja la calidad del trabajo formativo que se imparte en sus aulas:

“Personalmente, nos genera el compromiso de seguir trabajando como claustro de maestros para brindar a todo el alumnado una calidad académica que les permita desarrollarse plenamente en este tipo de oportunidades, así como en otros programas, escuelas y escenarios internacionales”, exclamó la docente.

Por su parte, Guadalupe Cabrera, madre de Legna, aseguró que este logro no es obra de la casualidad, sino el reflejo de años de esfuerzo continuo:

Sabía que era una oportunidad clave para ella, que iba a crecer. Cuando la vi bailar en la presentación me llené de orgullo porque vi el talento de tantos jóvenes, verla a ella destacar con su variación y ganar. Comprobé que todos los años que lleva en el CMA han rendido frutos; ahí demostró todo lo que le han enseñado sus maestros, afirmó la orgullosa mamá.

Objetivos en el horizonte

De regreso en Mazatlán, Legna ya tiene claras sus próximas metas: ascender de nivel dentro del CMA manteniendo la máxima intensidad en sus entrenamientos y seguir aprovechando cada curso formativo a su alcance.

A largo plazo, la joven bailarina aspira a convertirse en profesional, formar parte de la Compañía de Ballet de Mazatlán y, eventualmente, integrarse a las compañías de danza más importantes del mundo para llevar su talento a los principales escenarios del planeta.