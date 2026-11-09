$!Leonardo Yáñez se retira tras 40 años de danzante de venado

Leonardo Yáñez es danzante de venado, promotor y gestor cultural. Ha dedicado más de cuatro décadas al acercamiento, conocimiento, interpretación y difusión de la cultura yoreme mayo, con énfasis en sus expresiones dancísticas, musicales, rituales y ceremoniales. Su labor abarcó tanto escenarios urbanos como enramadas tradicionales indígenas.

La despedida de Yáñez Juárez ocurrirá a las 13:30 horas en La Casa del Lago, dentro del complejo habitacional La Primavera. Este evento marca su regreso a espacios públicos después de tres años de ausencia, no para iniciar una nueva etapa, sino para culminar una actividad a la que dedicó buena parte de su vida.

Leonardo Yáñez Juárez, reconocido danzante de venado y promotor cultural yoreme mayo, anunció su retiro de los escenarios tras más de 40 años de trayectoria. Su última presentación será el 10 de noviembre de 2026 en el Festival de la Primavera Arts en Culiacán.

Yáñez Juárez, formado como Maestro de Arte Integral y Profesor de Danza y Recreación por la Escuela Superior de Ciencias y Artes Mukilamazo, conjugó la preparación artística con la investigación documental y el trabajo directo en comunidades. A lo largo de su carrera, ha proyectado la danza del venado como una expresión cultural representativa de Sinaloa, considerada referente de identidad.

Su participación en el Festival de la Primavera Arts 2026 representa una oportunidad para reconocer su trayectoria de más de 40 años. La presentación permitirá presenciar una despedida con profundo significado personal y cultural, según se informó en el comunicado oficial. El promotor cultural ha contribuido a proyectar la danza del venado como una de las expresiones culturales más representativas de Sinaloa, entendida como patrimonio indígena yoreme mayo y referente de identidad cultural para los sinaloenses.

Paralelamente a su actividad artística, Leonardo Yáñez desarrolló una labor como coach de acondicionamiento físico en barrios del complejo habitacional La Primavera. En esta faceta, trabaja con grupos de personas en programas de entrenamiento físico y estético, incorporando elementos de motivación y bienestar personal. Esta labor refleja su interés en el desarrollo humano, ahora desde la salud, el movimiento corporal y la convivencia comunitaria.

La presentación de despedida será abierta al público y de acceso gratuito. Aunque el Festival de la Primavera Arts se realiza en un complejo habitacional privado, sus actividades están disponibles para los habitantes de Culiacán y todos los interesados en disfrutar de las expresiones artísticas y culturales, sin requerir ser residente.

La invitación es extensiva a artistas, promotores culturales, integrantes de las comunidades yoremes, amigos, alumnos, colaboradores y público en general. Más que una despedida personal, esta ocasión buscará reconocer el valor de una expresión cultural que forma parte de la memoria e identidad de Sinaloa, se destacó. Yáñez se dispone a cerrar un capítulo de su vida artística, llevando consigo el significado de una tradición que ha contribuido a difundir durante décadas.