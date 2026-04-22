Letras y diálogos, en el Museo de Arte de Mazatlán

En el marco de las actividades de fomento a la lectura y difusión del quehacer literario en la entidad, el Instituto Sinaloense de Cultura, a través de Literatura Sinaloa, ha preparado una jornada cultural los días 23 y 24 de abril en el Museo de Arte de Mazatlán, con presentaciones de libros y espacios de reflexión en torno a la escritura.

El programa inicia el 23 de abril a las 18:00 horas con la presentación de La máscara invisible, obra de Gloria Estela González, en la que participará la escritora acompañada por Cesia Moreno.

La actividad abre un espacio para el diálogo en torno a la narrativa contemporánea y las voces femeninas en la literatura regional.

Más tarde, a las 19:00 horas, se llevará a cabo la presentación de Mueble heráldico, de Alejandro A. Benítez, con comentarios de Fernando Alarriba.

Esta segunda sesión continúa la exploración de propuestas literarias que abordan distintos registros estéticos y temáticos.

Para el 24 de abril, la jornada contempla un enfoque más reflexivo. A las 17:00 horas se realizará el conversatorio Talleres, manuscritos y formatos de publicación, con la participación de Roxana Xamán y Aramis Franco, quienes compartirán experiencias sobre los procesos de creación, edición y circulación de textos.

Posteriormente, a las 18:00 horas, se presentará la colección “25 para el 25”, del Fondo de Cultura Económica, con la participación de Claudia Reyes, Felipe Zataráin y María Castro, quienes abordarán el alcance de esta propuesta editorial.

Con estas actividades, el Instituto Sinaloense de Cultura fortalece los espacios de encuentro entre autores, lectores y promotores culturales, consolidando al puerto como un punto activo en la vida literaria de Sinaloa.