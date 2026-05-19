Libro ‘Turismo y futbol 2026’, analiza el impacto turístico de este deporte

En un encuentro que se realizó en La Casa del Marino, los autores Arturo Santamaría y Eduardo Sáinz Díaz presentaron el libro “Turismo y futbol 2026”, una obra que analiza la relación entre el futbol y el turismo, así como el impacto social, económico y cultural de este deporte rumbo a la Copa Mundial de 2026.

Durante la presentación, el profesor Jorge Daniel Pagola participó como comentarista invitado y resaltó que el libro ofrece una reflexión amplia sobre cómo el futbol funciona como detonante turístico tanto en el ámbito profesional como amateur.

Pagola compartió experiencias personales ligadas al futbol amateur en Mazatlán y otras ciudades del País, recordando torneos regionales y nacionales que, además de la competencia deportiva, permitieron a jugadores y familias conocer distintos destinos turísticos.

“El futbol amateur nos ha hecho turistas durante más de 50 años”, expresó, al señalar que los eventos deportivos generan movilidad, ocupación hotelera y convivencia social.

El comentarista destacó que la obra documenta la evolución del turismo deportivo desde los Juegos Olímpicos de 1968 y el Mundial de Futbol de 1970, hasta la próxima Copa del Mundo de 2026, en la que México volverá a ser sede.

Asimismo, subrayó que el libro plantea la necesidad de que los proyectos deportivos construyan identidad comunitaria y vínculos emocionales con la población local.

Por su parte, Eduardo Sáinz Díaz explicó que la investigación originalmente contemplaba analizar el proyecto del Mazatlán FC como ejemplo de integración entre futbol y turismo, aunque la mudanza de la franquicia obligó a replantear parte del contenido.

“El futbol también necesita arraigo e identidad para sostenerse en una ciudad”, señaló.

El autor consideró que el proyecto futbolístico en Mazatlán no logró consolidarse debido a la falta de planeación deportiva y de conexión con la comunidad, pese al potencial turístico del puerto y a la llegada constante de aficionados de otros estados durante los partidos.

A su vez, Arturo Santamaría afirmó que el futbol ha sido un factor clave para posicionar a México como potencia turística internacional desde el Mundial de 1970 y recordó cómo eventos deportivos de gran escala impulsaron infraestructura, promoción internacional y movilidad turística.

También destacó que Sinaloa se ha consolidado históricamente como una de las principales canteras de futbolistas profesionales del país, pese a no haber contado durante décadas con equipos consolidados en Primera División.

En la presentación, los autores coincidieron en que el deporte debe verse no solo como espectáculo o atractivo económico, sino como una herramienta de integración social y construcción de identidad colectiva.

La obra reúne estadísticas, referencias históricas y reflexiones sobre el papel del futbol como fenómeno cultural y turístico, especialmente en el contexto del Mundial de 2026, que tendrá sedes en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.