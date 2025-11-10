Libros, cuentos, color y diversión trae la Feria del Libro a los niños

La Feria del Libro de Culiacán volvió a la Plazuela Obregón, tras un año de suspensión por la crisis de seguridad, y durante siete días habrá presentaciones de libros, expo venta de títulos y actividades culturales abiertas al público.
Al inaugurarla, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil destacó que la feria busca fortalecer el vínculo entre la lectura y la educación desde las primeras etapas escolares, con actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes.
Ante niñas, niños, jóvenes de diferentes instituciones educativas que acudieron al pabellón infantil, el presidente municipal precisó que la FIL busca ofrecer una amplia cartelera de actividades literarias, artísticas y musicales durante una semana.
“De eso se trata: no solo de creer en las niñas y los niños, sino de estar con ellos; que conozcan cómo se hace un libro, sembrar una semillita que después va a florecer”, resaltó el primer edil.
Recordó que en la segunda edición de la feria, realizada en 2023, se registró la asistencia de más de 80 mil personas, por lo que este año esperan alcanzar una cifra similar.
En esta edición, dijo, a diferencia de años anteriores, no tiene un país invitado y en su lugar, se abordará una temática centrada en la diversidad de voces literarias y en la lectura como práctica cotidiana. La primera edición de la FIL se realizó en 2022 durante el primer año de administración de Juan de Dios Gámez.
El escritor sinaloense y presidente de El Colegio de Sinaloa, Élmer Mendoza, destacó la importancia de llevar estos encuentros a las infancias en la ciudad.
“En un mundo de la palabra, el mundo de los libros está para que entremos. Un libro es un mundo y tienen que entrar y que descubrir y todos deben irse con esa idea, y todos tienen que buscar a los autores que ahora mismo ya están”, resaltó.
“Se trata de apoyar a los niños para que sean mejores, mediante espacios como este y políticas culturales como esta feria”.
En representación de las niñas y los niños asistentes, Aranza Godínez Ávila agradeció la oportunidad de participar en la inauguración de la FIL, al ser este un evento que promueve la lectura y el conocimiento de valores fundamentales en la formación de la niñez y la juventud.
La FIL Culiacán 2025 reunirá, a lo largo de siete días, a más de 170 escritores, entre ellos ocho invitados internacionales provenientes de Argentina, Rumania, España, Reino Unido, República Dominicana y Paraguay, además de comentaristas, académicos y promotores culturales que participarán en presentaciones de libros, charlas, lecturas, conversatorios, talleres y actividades para niños y jóvenes.
La programación contempla decenas de presentaciones literarias, así como talleres de fomento a la lectura, poesía, escritura creativa y narrativa gráfica. También se instalará un pabellón infantil y juvenil con actividades lúdicas y espectáculos escénicos para estudiantes.
Los expositores ofrecerán libros de temas variados, que van desde literatura, historia, filosofía y ciencias sociales hasta espiritualidad, gastronomía, cómic y novela negra, en una edición que busca reflejar la amplitud de intereses de los lectores sinaloenses.
La titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Gloria Himelda Félix, reconoció la iniciativa impulsada por el alcalde Juan de Dios Gámez para hacer posible un gran ecosistema cultural: un espacio que abrirá puertas y sembrará semillas que germinarán en el futuro.
A la apertura de actividades asistieron la presidenta del Sistema DIF Bienestar, Irma Nidya Gasca Aldama; el director general de Estudios Churubusco, Cristián Calónico Lucio; la gerente de Filantropía Familiar de Fundación Coppel, Doris Ibel Gutiérrez; el rector de la Universidad Autónoma de Occidente, Pedro Flores Leal; y los diputados locales Stefany Rea Reátiga y Rodolfo Valenzuela.
Disfrutan de historias
Tras la inauguración, el foro abrió sus puertas con ocho talleres temáticos inspirados en clásicos de la literatura universal: El Principito, Harry Potter, Caperucita Roja, Descubriendo el mundo de los dinosaurios, Don Quijote de la Mancha, Annia la vendita que danza, Alicia en el país de las maravillas y Veinte mil leguas de viaje submarino.
Atendidos por experimentados cuentacuentos, narradores orales y promotores de lectura, cada módulo tendrá historias, dinámicas creativas, cantos y juegos para despertar la curiosidad e imaginación de los asistentes.
El Foro Infantil ofrecerá diariamente un programa con actividades diseñadas para acercar a las nuevas generaciones al mundo mágico de los libros, la música y la narración oral, con el propósito de contribuir a la formación de nuevos lectores y con la construcción de una sociedad más sensible, creativa y participativa a través de la cultura.
Oferta editorial
El pabellón de libros, ubicado sobre la acera de la avenida Álvaro Obregón entre las calles Miguel Hidalgo y Antonio Rosales, se compone de cuatro zonas que reúnen instituciones, editoriales y colectivos literarios locales, nacionales e internacionales.
Participan el Instituto Sinaloense de Cultura, El Colegio de Sinaloa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.
También Ediciones Mercuriana, Moneros de Sinaloa, Editorial Mandarina, Cita a Ciegas con la Literatura, Editorial Océano, Editorial Sicoben, Editorial Emusa, Editorial Anagrama, Editorial Delfín, Hachette, Santillana y Grupo Planeta.