Libros, cuentos, color y diversión trae la Feria del Libro a los niños

La Feria del Libro de Culiacán volvió a la Plazuela Obregón, tras un año de suspensión por la crisis de seguridad, y durante siete días habrá presentaciones de libros, expo venta de títulos y actividades culturales abiertas al público.

Al inaugurarla, el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil destacó que la feria busca fortalecer el vínculo entre la lectura y la educación desde las primeras etapas escolares, con actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes.

Ante niñas, niños, jóvenes de diferentes instituciones educativas que acudieron al pabellón infantil, el presidente municipal precisó que la FIL busca ofrecer una amplia cartelera de actividades literarias, artísticas y musicales durante una semana.

“De eso se trata: no solo de creer en las niñas y los niños, sino de estar con ellos; que conozcan cómo se hace un libro, sembrar una semillita que después va a florecer”, resaltó el primer edil.

Recordó que en la segunda edición de la feria, realizada en 2023, se registró la asistencia de más de 80 mil personas, por lo que este año esperan alcanzar una cifra similar.

En esta edición, dijo, a diferencia de años anteriores, no tiene un país invitado y en su lugar, se abordará una temática centrada en la diversidad de voces literarias y en la lectura como práctica cotidiana. La primera edición de la FIL se realizó en 2022 durante el primer año de administración de Juan de Dios Gámez.

El escritor sinaloense y presidente de El Colegio de Sinaloa, Élmer Mendoza, destacó la importancia de llevar estos encuentros a las infancias en la ciudad.

“En un mundo de la palabra, el mundo de los libros está para que entremos. Un libro es un mundo y tienen que entrar y que descubrir y todos deben irse con esa idea, y todos tienen que buscar a los autores que ahora mismo ya están”, resaltó.

“Se trata de apoyar a los niños para que sean mejores, mediante espacios como este y políticas culturales como esta feria”.