Lideran Eileen Cruz y Guillermo Orrante el primer cómputo de Carnaval de Mazatlán

En un ambiente lleno de música, porras y la característica algarabía sinaloense, el público se sumó a los y las aspirantes de las distintas coronas en una jornada que dejó claro que la temporada carnavalera ha comenzado con fuerza en el puerto.

La primera gran jornada del Carnaval Internacional Mazatlán 2026 “¡Arriba la Tambora!” fue multitudinaria y tras el Primer Cómputo, la candidata a Reina Infantil, Eileen Cruz, y el candidato a Rey de la Alegría, Guillermo Orrante, se posicionaron al frente del conteo.

El público se sumó a la porra de sus candidatas.

El conteo se llevó a cabo en un ambiente lleno alegría a cargo del Grupo Fusión y el Ballet folklórico Escénico Ferrer.

La aspirante de la porra lila, Eileen Cruz Corona, tomó la delantera en el primer conteo.

La verificación de las cifras en este primer cómputo estuvo a cargo de autoridades del Instituto de Cultura de Mazatlán, notarios y representantes de cada uno de las y los candidatos para certificar la transparencia del proceso, en un ambiente lleno alegría a cargo del Grupo Fusión y el Ballet folklórico Escénico Ferrer.

Una pasarela llena de brillo

Como parte esencial del programa, las aspirantes a Reina del Carnaval protagonizaron una pasarela que capturó la atención de los asistentes dejando ver su carisma y elegancia.

Una por una, Joanna Castillo, Monserrat Zamudio, Marbella V. Medina, Marbella Rivera, Anahí Esparza, Karely Tirado, Mariana Guerrero, Danya Moreno y Andrea García, desfilaron con vestuarios que sobresalieron por su color y porte, generando constantes aplausos.

La presentación reforzó el carácter tradicional y aspiracional de esta corona, mostrando el trabajo de diseñadores, familias y porras que acompañan a cada joven en este proceso.

Durante la velada, también estuvo parte del actual cortejo real del Carnaval de Mazatlán, encabezado por la Reina del Carnaval, Lucero I; Reina de los Juegos Florales, Desiré I; Reina Infantil, Ángela I y la Reina de la Poesía, Ximena I, quienes engalanaron el evento.

El evento culminó con un espectáculo de fuegos pirotécnicos y confetis, que marcaron de manera oficial el arranque de la fiesta carnavalera en Mazatlán.

Una manifestación con sabor a barrio

Horas antes del cómputo, los ánimos festivos se encendieron en el puerto durante la primera manifestación del Carnaval de Mazatlán 2026 “¡Arriba la Tambora!”, que marcó el inicio de las elecciones para los próximos soberanos de la máxima fiesta de Mazatlán.

La comitiva de este desfile estuvo liderada por el cortejo real, quienes abrieron paso a una larga lista de vehículos decorados con globos de los colores que representan a cada uno de los y las candidatas a Reina Infantil, Rey de la Alegría y Reina del Carnaval, en un ambiente lleno de algarabía y bullicio.

Para esta edición, la caravana tomó una ruta distinta a las tradicionales, poniéndose en marcha en la avenida Múnich, frente al estadio El Encanto, donde aspirantes y comparsas se dieron cita para dar paso a un recorrido que visitó distintos puntos de la zona noreste del municipio.

El contingente avanzó rumbo al fraccionamiento Pradera Dorada, continuó por la avenida Monte Rivera y avenida Genaro Estrada, para posteriormente tomar la ruta en Circunvalación Benjamín Franklin.

El trayecto continuó más adelante sobre el fraccionamiento Pradera Dorada III, para incorporarse en la avenida Manuel Clouthier, hacia la avenida Jacarandas y calle El Walamo, hasta llegar al lugar donde se celebró el primer cómputo, el parque deportivo San Joaquín, en la calle Siqueros.

A lo largo del recorrido, los y las candidatas estuvieron acompañados por familias y amigos que salieron a las calles para brindar apoyo, dejando ver ese entusiasmo que caracteriza una de las fiestas más tradicionales del puerto.

A través de esta primera manifestación, se reafirmó la importancia de mantener viva una de las costumbres que dan identidad a esta ciudad sin dejar de mirar hacia adelante en la organización de un carnaval cada vez más participativo y cercano con los mazatlecos.

PARA SABER

La segunda manifestación del Carnaval de Mazatlán 2026 está programada para celebrarse el próximo 19 de enero, mientras que el segundo cómputo de votos para Rey de la Alegría y Reina Infantil será el 23 de enero.

Por su parte, el certamen para la elección de la Reina del Carnaval 2026, se tiene programado celebrar el 24 de enero.

VOTOS

Candidatas a Reina Infantil

Eileen Cruz Corona: 45 mil 500 votos

Noelia Vega Covarrubias: 41 mil 640 votos

Elisa Gutiérrez Elvira: 40 mil 020 votos

Candidatos Rey de la Alegría

Víctor Guillermo Orrante Leal: 44 mil votos

Víctor Joel García López: 43 mil votos

Romeo Antonio Martínez Rivera: 40 mil 321 votos

José Javier Osuna Zamano: 40 mil 019 votos