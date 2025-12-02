Lista, la agenda para diciembre en el Masin

Está listo el programa de actividades del Museo de Arte de Sinaloa para el mes de diciembre, el cual además de sus Piezas del Mes en sus instalaciones y en las de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se integra con talleres en torno a manualidades navideñas, círculos de lectura, cine club y otras con entrada libre para todo público.

Las actividades iniciaron con un Taller de elaboración de Piñatas Navideñas, que concluirá el 5 de diciembre, y está dirigido a adolescentes y adultos, quienes tendrán la oportunidad de conocer el proceso de elaboración de piñatas con motivos navideños. El taller se lleva a cabo de 15:00 a 17:00 horas y se pueden inscribir en el teléfono 6677139933.

El miércoles 3, a las 11:00 horas, se presenta la Pieza del Mes en la Sala de Arte UAdeO, con la pieza “Mazatlán”, del sinaloense Edgardo Coghlan /acuarela / papel, 26 x 37 cm, Colección Isic-Masin.

El viernes 5 a las 16:00 horas se llevará a cabo la charla “Documentalismo con celular”, a cargo del fotógrafo Javier López Acosta y el periodista Jesús Bustamante Rivera, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio.

Del 8 al 12 de diciembre, de 15:00 a 17:00 horas, se llevará a cabo el taller de encuadernación “Rasga, cose y pega, con la técnica japonesa”, impartido por la artista visual Martha Romero, donde los asistentes aprenderán este método artesanal sin usar pegamento ni grapas (información e inscripciones al teléfono 6677139933, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas)

La Pieza del Mes se presentará el día 11, a las 15:00 horas, con la obra “Llorar y llorar”, de Ilán Lieberman, (2001, sanguina y blanco Conté / papel, 23.8 x 18.4 cm c/u, parte de la Colección Isic-Masin). La presentación será en el Patio del Masin.

Tras la presentación, habrá función de Cine club, con la película “Laberinto” (1986, Dir. Jim Henson), en la que Sarah es una adolescente impregnada de la fantasía medieval de Laberinto, a la que no le gusta cuidar de su joven hermanastro, Toby y debe rescatarlo de un duende que lo secuestra.

Coordinado por Georgina Martínez, el día 13 a las 13:00 horas se realizará el taller “Crea e ilustra tu propio cuento de Navidad”, para infantes de 9 a 14 años, quienes experimentarán la creación de un texto a manera de cuento en tono navideño.

Los jueves 4 y 11, de 14:00 a 16:00 horas, se llevará a cabo el Círculo de lectura “Encuentro con amigos y lectura”, dirigido a jóvenes y adultos, y los sábados 6 y 13 se realizará el Círculo de lectura infantil para niñez, dirigido a niños de 7 a 10 años de edad, de 11:00 a 12:30 horas.