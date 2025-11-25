$!Listas, las ternas de nominados a la Muestra de cortometrajes ECINORT 2025

Alán Mimiaga, coordinador y fundador de la Muestra, informó que los 38 trabajos seleccionados en las diversas categorías se proyectarán el jueves 27, a partir de las 16:00 horas en el Museo Trapiche de Los Mochis, Sinaloa.

El Instituto Sinaloense de Cultura dio a conocer las ternas de participantes en la Muestra Expresión Cinematográfica Norte (ECINORT) 2025, nominados en las diferentes disciplinas y cuyos ganadores serán anunciados en el acto de premiación que se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre en el Museo Trapiche de Los Mochis, a las 19:00 horas.

La muestra se lleva a cabo bajo el lema “Coincidencia Nacional” y consta de las siguientes categorías: Panorama Nacional (en los géneros de Ficción y Documental) y Panorama Sinaloense (en los géneros de Ficción y Cineminuto, que incluye ficción actuada o animada, o documental).

Además de los premios económicos a los mejores trabajos, de acuerdo con el veredicto de un jurado que los dará a conocer durante el acto de premiación, se entregarán reconocimientos a lo mejor en cada disciplina, y las ternas son las siguientes:

Mejor Director: Guillermo Vejar (“Arihuá”), Eduardo Alvarado (“Uno de muchos”) y Carlos Vega (“Tulio & Elvira”).

Mejor Fotografía: Fergan Chávez Ferrer (“Arihuá”), Francisco Romero / David O Chávez (“Óxido”) y Carlos Vega (“Tulio & Elvira”).

Mejor Guion: Miguel Azarte (“La danza del colibrí”), Guillermo Vejar (“Arihuá”) y Eduardo Alvarado (“Uno de muchos”).

Diseño de Producción: Mayra Freyre (“Arihuá”), Ana Paula Lancaster / Beatriz Mendoza Sagral (“La danza del colibrí”) y Carlos Vega (“Tulio & Elvira”).

Mejor Sonido: Francisco García (“Sonido ambiental”), Oskar Tena (“Arihuá”) y Mario Martínez / Miguel Azarte (“La danza del colibrí”).

Mejor Edición: Guillermo Vejar / Luis Carlos Useche (“Arihuá”), César Escobedo (“El último vuelo”) y Miguel Azarte (“La danza del colibrí”).

Mejor Actriz: Fernanda Jáquez (“Arihuá”), Marian López (“Tulio & Elvira”) y Alma Torres (“Óxido”).

Mejor Actor: Juan Benavides (“Sinvergüenzas”), Samy (“La mujer de blanco”) y Jonathan F