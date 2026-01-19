Listos, los primeros monigotes del Carnaval Mazatlán 2026 a locales y turistas

Miradas curiosas en las calles, teléfonos en alto y sonrisas espontáneas acompañaron este primer gran movimiento simbólico del Carnaval.

A cargo del personal de la Dirección de Operaciones de Cultura, y bajo la supervisión y coordinación de Paul Wong, el traslado de los monigotes se convirtió en un espectáculo por sí mismo.

Desde muy temprano, estas imponentes figuras —cargadas de música, tradición y alegría— iniciaron su recorrido rumbo a los espacios que, a partir de hoy, comienzan a vestirse de Carnaval: uno fue instalado en la emblemática Plazuela Machado, corazón cultural del puerto, y el otro sobre el malecón en el cruce de Zaragoza, uno de los puntos más transitados del paseo costero.

Con el color encendido, el pulso festivo y la emoción que anuncia que la gran fiesta ya está en marcha, los primeros dos monigotes del Carnaval Internacional Mazatlán 2026, ¡Arriba la Tambora!, programado del 12 al 17 de febrero, salieron de los talleres para encontrarse con la ciudad y con su gente.

La logística y el cuidado fueron posibles gracias al respaldo y acompañamiento de las unidades de Tránsito Municipal, cuyos elementos coordinaron el paso seguro de estas monumentales piezas artísticas, garantizando un traslado ordenado y eficiente.

Así, el Carnaval comienza a ocupar su lugar en el espacio público, recordándole a la sociedad mazatleca y a quienes visitan el puerto que la fiesta más grande del Pacífico mexicano está cada vez más cerca.

Estos primeros monigotes no solo anuncian el Carnaval, lo inauguran simbólicamente. Son la antesala del goce colectivo, del encuentro entre locales y turistas, del deleite visual y emocional que caracteriza a Mazatlán en temporada carnavalera.

Con su llegada, Mazatlán empieza a latir al ritmo de la tambora, y la ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes que encontrarán, desde ahora, los colores, las formas y la alegría que hacen del Carnaval Internacional de Mazatlán una celebración única.

La sirena de la banda anuncia el inicio del Carnaval en la Plazuela Machado

Con la fuerza simbólica de un llamado ancestral y el espíritu festivo que distingue a Mazatlán, quedó instalado el primer monigote, una escultural y sensual sirena que dará identidad visual al Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, bajo el lema Arriba la Tambora. La Plazuela Machado vuelve a ser el corazón donde la fiesta despierta y se reconoce.

Para el maestro Jorge González, creador de esta pieza inaugural, la obra es clara en su mensaje:

“Una Venus sirena tocando el inicio del Carnaval.”

La frase no es metáfora menor. La Venus emerge como símbolo del origen y la belleza; la sirena, como guardiana del mar y de la música que recorre el puerto. Juntas, anuncian que el Carnaval no solo se mira: se escucha, se siente y se invoca.

Esta primera instalación marca el arranque de una constelación de símbolos que, en los próximos días, poblarán avenidas. El monigote se integra al paisaje cotidiano para transformarlo en escenario festivo, convocando a locales y visitantes a participar de la celebración más entrañable del Pacífico mexicano.

La llegada de la sirena a la Plazuela Machado confirma que el Carnaval ya está entre nosotros. No como promesa, sino como presencia viva que llama a la alegría colectiva, al encuentro y al goce compartido. Con esta pieza, el arte toma la palabra y la ciudad responde.

¡Arriba la Tambora. El Carnaval ha comenzado!.