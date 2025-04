$!Llama Carolina Hernández a ocupar la ciudad pese al miedo

Cómo recuperar nuestra ciudad, cómo accionar y transitar por encima del miedo en un lugar donde se está viviendo un contexto de violencia como lo que está pasando en Culiacán, fue preguntas a las que la periodista y activista Carolina Hernández dio respuesta, en la charla Accionar pese al miedo (Pequeñas grandes acciones), organizada por La Casa del Maquío. ”Estoy feliz de estar de nuevo en mi tierra, y el objetivo de esta charla con ustedes es invitarlos a no dejar de recuperar la ciudad, a no dejar de salir, de accionar, a no dejar de decirlo, de visibilizar lo que aquí está pasando porque a nadie más le va a importar como a nosotros, que la ciudad está pasando por algo, por ello, es necesario seguir insistiendo a que volteen a vernos, pero también recuperarla”, señaló la periodista.

Resaltó que cuando habla de recuperar, se refiere a seguir haciendo eventos y acudir a ellos o ir al beisbol, a una feria del libro, tener la voluntad de entender que esto también se trata de resistir, a no dejar de seguir caminando en la ciudad, pese al contexto violento como el que hoy se vive. Respecto a cómo empezar a accionar, la también activista detalló que primero hay que entender que hay miedo, que hay que hacer las cosas con prudencia. “Puede parecer una frase de camiseta, pero juntos somos más fuertes, y esto genuinamente es verdad, hay muchos experimentos sociales que confirman que juntos somos más fuertes en el sentido incluso físico del asunto, y si salimos todos y todas a las calles, tendremos entonces esta resistencia unidos”. Durante la charla, Carolina compartió algunos ejemplos de como un colectivo de mujeres en Chile tomó las calles, solo caminando, buscando frenar el acoso, evitando en conjunto ser víctimas de este tipo de violencia.

La charla contó con una importante asistencia.

Es dijo, accionar los espacios dedicados al arte, a la cultura, al deporte, entender que el entretenimiento es un derecho, y que el estado tiene que garantizarlo, entender que no es culpa de nadie pasear por la calle sin miedo, sí con prudencia, pero no tendría por qué tener miedo. “No podemos dejar de ir a los lugares que nos gustan, a dejar de ocupar la ciudad, y si no existen garantías para ello, seguir insistiendo al estado, y los culichis lo han hecho muy bien, porque han modificado todas sus rutinas, hoy hay bodas a las dos de la tarde y a las siete de la noche ya estás guardado, eso está bien porque te cuidas, te proteges, de esta manera seguimos haciendo las cosas, ocupando la ciudad, y la otra es, seguir accionando en las redes sociales”. La periodista invitó también a evitar normalizar la situación que se está viviendo en la ciudad, a dejar de pensar que este contexto de violencia siempre se ha vivido aquí, por lo que hay que trabajar mucho en no caer en la normalización de la violencia, entender que una muerte duele lo mismo a que si fuera siete, 10 o hasta 20, dimensionar lo triste que es que una situación así, y no dejar de sorprenderse, y ver que esto no es normal.

Adrián López, Carolina Hernández, Carmina Medina y Alejandra Larrondo.

“No podemos aceptar esto, no podemos normalizar algo así, estaremos acostumbrados, pero no tenemos que ver esto como algo normal; creo que este tendría que ser un ejercicio social, cívico, de todos y toda la ciudadanía, y en verdad, yo deseo que de esta charla se lleven por lo menos la intención de empezar a accionar pese al miedo, a ocupar la ciudad, haciendo pequeñas acciones se logran grandes cosas”, resaltó. Activismo digital Pese a que muchos puedan pensar que el activismo en las redes sociales es para flojos, Carolina resalta que no es así, ya que este funciona bastante bien, creándose incluso revoluciones completas a partir de lo que llaman activismo de sofá, llevándolo también a las redes reales de las personas, cuidándose todos y cuidando lo que se comparte, a lo que se le da like, lo que se viraliza, buscando de igual forma que no se deje de hablar de las cosas. “Cuando compartimos algo tenemos que ser corresponsables de ello, porque a veces compartimos algo que ni siquiera está pasando y causas miedo dioquis, por ello hay que cuidarnos en este sentido también”, detalló.