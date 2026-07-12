Llaman a fortalecer la producción audiovisual para que Sinaloa cuente sus propias historias

La necesidad de impulsar políticas públicas, fortalecer la formación profesional y generar las condiciones para que los cineastas sinaloenses puedan contar sus propias historias fue el eje de la cuarta mesa del I Seminario de Economía Cultural y Creativa 2026, titulada “Producción de Cortometrajes en Sinaloa. Contribuciones y efectos en la identidad”.

La sesión reunió a la presidenta de la Comisión de Cultura y Arte del Congreso del Estado, Sthefany Rea; al promotor cinematográfico Alan Darío Mimiaga Angulo, y al cineasta José María Espinoza de los Monteros Tatto, quienes fueron moderados por la Dra. Ana Luz Ruelas Monjardín.

Ante una sala llena y con una participación activa del público, los ponentes coincidieron en que el cine y el cortometraje representan una herramienta fundamental para la construcción de la memoria, la identidad y las narrativas locales, además de constituir un sector con gran potencial para el desarrollo económico y cultural de Sinaloa.

Durante su intervención, la diputada Sthefany Rea destacó la importancia de la recientemente aprobada Ley Fílmica de Sinaloa, la cual permitirá la creación de una Comisión Fílmica, una filmoteca estatal y mecanismos para impulsar la capacitación y el desarrollo de la industria audiovisual en la entidad.

Asimismo, señaló que la aprobación de esta legislación representa apenas el primer paso de un proceso que deberá continuar con reformas complementarias y la creación de instrumentos que permitan asignar recursos y generar incentivos para el sector.

Por su parte, Alan Darío Mimiaga realizó un recorrido por la historia reciente del cortometraje en Sinaloa, recordando el surgimiento de las primeras muestras de cine en 2005 y la consolidación de la muestra Expresión Cinematográfica Norte (Encinort), que este año cumple 17 años de existencia y se ha convertido en un semillero de realizadores y realizadoras del estado.

El promotor cinematográfico subrayó que, aunque el cortometraje difícilmente puede sostenerse como una actividad comercial, sí constituye un espacio de experimentación, aprendizaje y trabajo colaborativo que ha permitido el surgimiento de nuevas generaciones de cineastas sinaloenses.

En tanto, José María Espinoza de los Monteros enfatizó que el principal desafío del sector es pasar de la resistencia a la construcción de una comunidad cinematográfica más sólida, con apoyos permanentes, incentivos fiscales y una mayor vinculación entre las instituciones y la comunidad audiovisual.

El director y productor señaló que el cine tiene la capacidad de construir identidad y de mostrar la complejidad de la vida en Sinaloa desde las voces de quienes habitan el territorio, evitando que la narrativa sobre el estado sea contada únicamente desde miradas externas.

“La identidad no debería construirse desde afuera”, expresó, al señalar la importancia de que las y los cineastas locales puedan generar obras que reflejen la diversidad, las contradicciones y la humanidad de las comunidades sinaloenses.

Durante la ronda de preguntas, el público planteó temas relacionados con la recuperación de espacios para la exhibición cinematográfica, la formación de nuevos creadores, la descentralización de las políticas culturales y la necesidad de fortalecer el ecosistema audiovisual del estado.

Al concluir la sesión, los organizadores destacaron que cada una de las mesas del Seminario de Economía Cultural y Creativa ha generado propuestas y reflexiones que serán recopiladas para contribuir al análisis y desarrollo de las industrias culturales y creativas en Sinaloa.

Con esta cuarta mesa, el seminario reafirmó la importancia del cine y la producción audiovisual como herramientas para la construcción de identidad, la generación de comunidad y la creación de nuevas oportunidades para las y los creadores sinaloenses.