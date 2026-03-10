Llega a Culiacán la 78 Muestra Internacional de Cine

La Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, que permite al público disfrutar de algunas de las producciones más destacadas del cine contemporáneo a nivel internacional, llegó a Culiacán.

Inició con la proyección de la película La desaparición de Josef Mengele, marcando el arranque de esta muestra organizada en coordinación con la Cineteca Nacional y el Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

Este programa reúne películas provenientes de distintos países que han destacado en festivales internacionales y que, en muchos casos, no forman parte de la cartelera comercial, lo que brinda a las y los espectadores la oportunidad de acercarse a propuestas cinematográficas de gran calidad artística y narrativa.