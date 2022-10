Llega a Los Mochis ‘Así canta Sinaloa para el mundo’

El espectáculo Así canta Sinaloa para el mundo, llegó a Los Mochis en el Teatro Ingenio como parte de las actividades programadas en la zona norte del Festival Cultural Sinaloa 2022 “Lo Nuestro”.

Los asistentes pudieron disfrutar de la participación de la mezzoprano Oralia Castro, el tenor Ricardo Rodríguez y el actor David Zatarain, así como de la Orquesta Los Amos de la Noche y el Coro de la Opera de Sinaloa, todos ellos bajo la dirección de Lázaro Fernando.

Un amplio repertorio de canciones populares sinaloenses fue presentado en las voces de la mezzoprano guamuchilense Oralia Castro y el tenor Ricardo Rodríguez, temas que son reconocidos a nivel internacional, entre ellos el vals Alejandra, El adiós, Por qué no he de llorar, Quién será, El capiro, Osito panda, Esta noche la paso contigo, Te voy a enseñar a querer, Un hombre normal, Es demasiado tarde, Me enamoré de ti en un bazar, Un amor en el olvido, Ahora qué, El barzón, El niño perdido, Te hubieras ido antes, Culiacán, Sabes mejor que a nadie, entre otras.

Entre el público se contó con la presencia del reconocido músico y compositor mexicano de música regional mexicana Ariel Barrera, así como con la intervención de la Compañía Folclórica Sinaloense, que deleitó al público con su baile y diversos vestuarios que fueron utilizados para esta producción, bajo la dirección de la Maestra Olimpia Chávez y el coreógrafo Yahir Padilla.

Una parte importante del espectáculo es la participación del actor David Zatarain, quien con su humor explico una breve semblanza de cada una de las canciones populares; haciendo así al público reír, soñar, recordando los años del esplendor dorado de la música regional.

Forman parte de este espectáculo Carlos Zamora, coreógrafo y director de la compañía Danza Joven de Sinaloa, Edylin Zatarain, coreógrafa; Marco Antonio Rodríguez, director del Coro de Ópera de Sinaloa, así como la Orquesta Los Amos de la Noche, integrada por miembros del Cuarteto San Miguel, así como destacados músicos culiacanenses, Óscar Melchor Ávila en la dirección musical, Félix Alberto Aragón en los teclados, Raúl Alfredo Carrasco en el requinto, Pablo Osuna Avilés en la guitarra, Diego Rojas en las percusiones, Carlos Cázares en el sax alto y Mario Alvarado en la trompeta.

El evento fue del gusto de la comunidad ahomense, dejando a un público complacido con tan hermosas voces, música, actuación y espectáculo multidisciplinario muy bien creado y presentado; quienes fueron reconocidos con un prolongado aplauso.