$!Llega al festival de la UAS el sabor y folclor de Oaxaca

Toda la alegría del folclore oaxaqueño, su cultura y tradiciones llegaron a la Plazuela Rosales, en el inicio del Festival Internacional Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Creando un puente de hermandad con Oaxaca, como estado invitado de honor, acercaron los saberes y sabores ancestrales del sur de México con los sinaloenses, al iniciar con La Guelaguetza, un espectáculo inspirado en una de las tradiciones con más popularidad en el estado de Oaxaca.

Además, degustaron de platillos de ocho regiones de Oaxaca, que prepararon 220 estudiantes de la Facultad de Gastronomía de la UAS.

En La Guelaguetza, fiesta que tiene su origen desde la época prehispánica, participaron el ballet Belmacú, la Compañía de Danza Proyección Folclórica de la UAS y estuvieron acompañados por la música en vivo de la Banda Sinfónica Universitaria, además del ensamble Alma Oaxaqueña.