Llega al Museo de Arte de Mazatlán ‘Jazz Night in Mazatlán’

El próximo jueves 22 de enero, se presentará el concierto “Jazz Night in Mazatlán”, a las 19:00 horas, en la Galería Roberto Pérez Rubio, del Museo de Arte de Mazatlán.

El concierto, que reunirá un programa único de jazz, tendrá un costo de 250 pesos por persona.

Participarán Orlando Idrovo, cello; Raúl Idrovo, trompeta, y José Miguel Rivera, piano.

El maestro Orlando Idrovo es un destacado violonchelista activo en la escena musical de Mazatlán. Ha participado con la Camerata Mazatlán, destacándose por su sensibilidad interpretativa y versatilidad al ejecutar obras clásicas y contemporáneas, cautivando al público local en distintos conciertos educativos y de temporada.

Raúl Idrovo es un talentoso trompetista radicado en Mazatlán, integrante de agrupaciones de cámara locales y colaborador habitual en eventos culturales de la ciudad. Su dominio del instrumento y presencia escénica aportan energía y color al repertorio de jazz y música popular que interpretará en este concierto.

Reconocido pianista, compositor y arreglista, José Miguel Rivera ha sido una figura importante en la escena musical del puerto y la región.

Originario de Guadalajara, Jalisco, con formación académica sólida y una amplia trayectoria como intérprete, Rivera ha ofrecido recitales de piano interpretando repertorio clásico de grandes compositores, así como participaciones con la Camerata Mazatlán y conciertos en festivales culturales. Además, ha colaborado como profesor y mentor de jóvenes músicos.