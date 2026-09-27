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Llega Colombia a Mazatlán con ‘La Marea Escénica’ de la UAS

La Segunda Caravana Internacional de Artes Escénicas se realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre, con teatro, danza, circo, pantomima, talleres y mesas de diálogo
Marisela González |
27/09/2026 12:01
27/09/2026 12:01

La escena de Colombia llegará a Mazatlán como país invitado de la Segunda Caravana Internacional de Artes Escénicas “La Marea Escénica”, organizada por la UAS, a través de la Coordinación Regional de Extensión de la Cultura Zona Sur y la Coordinación de Teatro Juvenil Universitario.

El encuentro se realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre y reunirá a artistas, docentes y creadores de Colombia, así como de distintos estados de la República, Ciudad de México y Tijuana, con una programación que contempla teatro, danza, circo, pantomima y artes en zancos.

Las actividades iniciarán el 28 y 29 de septiembre en el Teatro Universitario, donde se presentarán distintas propuestas escénicas, entre ellas teatro, títeres y danza contemporánea, además de obras que abordan temas relacionados con la identidad, la memoria y la conciencia social.

Del 30 de septiembre al 2 de octubre, la caravana se trasladará a la explanada de la Biblioteca Central de la UAS, donde se habilitará el nuevo foro teatral “El Ágora”, concebido como un espacio abierto para la expresión artística, la convivencia y el intercambio con la comunidad.

En este escenario se desarrollarán presentaciones de teatro, pantomima, circo, hula hula, fuego y zancos.

Además de los espectáculos, “La Marea Escénica” contempla conferencias magistrales, pláticas y mesas de diálogo en las que artistas y especialistas de Colombia compartirán sus experiencias y procesos de creación con estudiantes, creadores y público interesado.

La formación artística será otro de los ejes del encuentro, con talleres de actuación, dirección escénica, dramaturgia, técnica en zancos, cuerda floja, pantomima y danza, impartidos por artistas y docentes con trayectoria.

Las presentaciones artísticas y las conferencias magistrales serán gratuitas, mientras que los talleres tendrán distintas modalidades ya que algunos serán sin costo y otros manejarán cuotas de recuperación.

Con esta segunda edición, la UAS busca fortalecer el intercambio entre creadores nacionales e internacionales y acercar a la comunidad universitaria y al público mazatleco distintas experiencias de formación y creación escénica.

Durante cinco días, Mazatlán se convertirá en punto de encuentro para propuestas provenientes de Colombia y distintas regiones de México, con actividades que combinarán la presentación de espectáculos con el aprendizaje y el diálogo en torno a las artes escénicas.

  • $!El nuevo foro teatral “El Ágora” será uno de los espacios para las actividades de la caravana.
    El nuevo foro teatral “El Ágora” será uno de los espacios para las actividades de la caravana. ( Fotos: Cortesía)
  • $!Teatro, danza, circo y pantomima formarán parte de la programación que llegará a Mazatlán.
    Teatro, danza, circo y pantomima formarán parte de la programación que llegará a Mazatlán. ( Fotos: Cortesía)
  • $!El público mazatleco podrá disfrutar de espectáculos que integran el trabajo escénico en zancos.
    El público mazatleco podrá disfrutar de espectáculos que integran el trabajo escénico en zancos. ( Fotos: Cortesía)
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