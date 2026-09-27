Llega Colombia a Mazatlán con ‘La Marea Escénica’ de la UAS

La escena de Colombia llegará a Mazatlán como país invitado de la Segunda Caravana Internacional de Artes Escénicas “La Marea Escénica”, organizada por la UAS, a través de la Coordinación Regional de Extensión de la Cultura Zona Sur y la Coordinación de Teatro Juvenil Universitario.

El encuentro se realizará del 28 de septiembre al 2 de octubre y reunirá a artistas, docentes y creadores de Colombia, así como de distintos estados de la República, Ciudad de México y Tijuana, con una programación que contempla teatro, danza, circo, pantomima y artes en zancos.

Las actividades iniciarán el 28 y 29 de septiembre en el Teatro Universitario, donde se presentarán distintas propuestas escénicas, entre ellas teatro, títeres y danza contemporánea, además de obras que abordan temas relacionados con la identidad, la memoria y la conciencia social.

Del 30 de septiembre al 2 de octubre, la caravana se trasladará a la explanada de la Biblioteca Central de la UAS, donde se habilitará el nuevo foro teatral “El Ágora”, concebido como un espacio abierto para la expresión artística, la convivencia y el intercambio con la comunidad.

En este escenario se desarrollarán presentaciones de teatro, pantomima, circo, hula hula, fuego y zancos.

Además de los espectáculos, “La Marea Escénica” contempla conferencias magistrales, pláticas y mesas de diálogo en las que artistas y especialistas de Colombia compartirán sus experiencias y procesos de creación con estudiantes, creadores y público interesado.

La formación artística será otro de los ejes del encuentro, con talleres de actuación, dirección escénica, dramaturgia, técnica en zancos, cuerda floja, pantomima y danza, impartidos por artistas y docentes con trayectoria.

Las presentaciones artísticas y las conferencias magistrales serán gratuitas, mientras que los talleres tendrán distintas modalidades ya que algunos serán sin costo y otros manejarán cuotas de recuperación.

Con esta segunda edición, la UAS busca fortalecer el intercambio entre creadores nacionales e internacionales y acercar a la comunidad universitaria y al público mazatleco distintas experiencias de formación y creación escénica.

Durante cinco días, Mazatlán se convertirá en punto de encuentro para propuestas provenientes de Colombia y distintas regiones de México, con actividades que combinarán la presentación de espectáculos con el aprendizaje y el diálogo en torno a las artes escénicas.