Llega el espíritu de la Navidad a la Plazuela Machado

El espíritu de la Navidad de los mazatlecos se desbordó en el corazón del Centro Histórico, cuando decenas de personas presenciaron el encendido de luces en la Plazuela Machado con lo que le dieron bienvenida a la magia de la Navidad.

La Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, fue la encargada de activar el interruptor que iluminó el espacio cultural.

La mandataria estuvo acompañada por sus funcionarios, el cortejo real del Carnaval 2024, encabezado por la Reina del Carnaval, Carolina Ruelas; la Reina de los Juegos Florales, Siu Ling Cotero; el Rey de la Alegría, Héctor Limón; la Reina Infantil, María Paula Velarde y la Reina de la Poesía, Givanna Miranda, así como los aspirantes a las diversas coronas del Carnaval Internacional de Mazatlán 2025.

“Hoy inicia una de las temporadas más bonitas del año, es un momento de celebrar nuestras tradiciones. Esté encendido de luces estará todo diciembre y los primeros días de enero, estará iluminado el Centro Histórico de Mazatlán”, dijo.

El evento se ha convertido en una tradición anual que realiza el Instituto de Cultura de Mazatlán.

Un enorme pino, un nacimiento y una casa de madera donde puedes tomarte una foto con Santa Clos y la Señora Clos, así como un mono de nieve, son solo algunas de las atracciones que se pueden disfrutar en este emblemático lugar.

Además sus árboles y el quiosco también lucieron brillantemente iluminados con lo que anunciaron la próxima llegada del Niño Dios. Cómo parte del acto, se celebró un recital en donde se contó con la participación del Coro Guillermo Sarabia, que con el acompañamiento del maestro Juan Pablo García al piano, interpretó bellas canciones navideñas, entre ellas, Joy to the world, Hark the herald, The first Noel, O holy Night, Noche de paz, Adeste Fideles, Happy Christmas y Ven a cantar.

Los temas fueron disfrutados por el público que atiborró la plazuela, en busca de tomarse la fotografía y vídeos de recuerdo.