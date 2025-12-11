Llega el espíritu navideño a la Escuela de Artes José Limón

La Navidad llegó a la Escuela de Artes José Limón y alumnos, maestros y padres de familia se sumaron a una celebración con posada, Nacimiento, un festival de danzas folclóricas y exposiciones de pintura, como parte del Festival Navideño del Instituto Sinaloense de Cultura.
Claudia Apodaca Elenes, directora de Formación y Capacitación del Isic, dio la bienvenida a los asistentes en representación del director general, Juan Salvador Avilés Ochoa, y destacó que la Navidad es una de las épocas más importantes y esperadas de todo el año.
“Sabemos que esta es una temporada para compartir alegría, amor y esperanza y recordar que los mejores momentos que vivimos es estar en compañía de nuestros seres queridos, amándonos, apoyándonos y cuidándonos mucho unos a otros”, dijo, acompañada por la coordinadora de la Escuela José Limón, Rebeca Rendón, así como los maestros Rosalí Sánchez, Vanesa Álvarez, Lupita Arellano y Marcelo Valle, entre otros.
Y junto con los alumnos de la escuela, Pedro Jovany Morales, Armida Lineth Domínguez, Renata Pereda y Aura Payán caracterizados como María, José y los ángeles, respectivamente, ingresaron a la Sala de Usos Múltiples para colocar al Niño Dios en el pesebre.
Luego, inauguraron la exposición colectiva de los alumnos de los talleres de arte, quienes se inspiraron en la navidad.
Pinos con luces, velas, Santa Clos, renos, monos de nieve forman parte del imaginario que representa la Navidad, son en total 147 las obras creadas durante los primeros meses del ciclo escolar, por los alumnos. En diversas técnicas y formatos comparten su creatividad.
Posteriormente, el público se trasladó al ágora Rosario Castellanos donde se llevó a cabo el espectáculo “Fiestas decembrinas”, dirigido por la maestra Olimpia Chávez, una festividad mexicana a cargo de los talleres de danza folclórica Infantil y Juvenil de la Escuela, con la participación de la Compañía Folclórica Sinaloense.
El festival incluyó piezas como “Celebración de la Virgen de Guadalupe”, “Navidad en Jalisco: Las posadas y piñatas”, “Año Nuevo en Tlacotalpan, Veracruz: La fiesta de La Rama”; “Fiesta de la Virgen de la Candelaria en Quilá: La fiesta grande”, y cerró con “El Taller de Santa”, con villancicos, bailes y cuentos en torno a la Navidad.
En un ambiente de fiesta recrearon la petición de posada y la quiebra de la piñata, así como la representación de sones a través de la fiesta popular.