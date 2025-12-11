Llega el espíritu navideño a la Escuela de Artes José Limón

La Navidad llegó a la Escuela de Artes José Limón y alumnos, maestros y padres de familia se sumaron a una celebración con posada, Nacimiento, un festival de danzas folclóricas y exposiciones de pintura, como parte del Festival Navideño del Instituto Sinaloense de Cultura.

Claudia Apodaca Elenes, directora de Formación y Capacitación del Isic, dio la bienvenida a los asistentes en representación del director general, Juan Salvador Avilés Ochoa, y destacó que la Navidad es una de las épocas más importantes y esperadas de todo el año.

“Sabemos que esta es una temporada para compartir alegría, amor y esperanza y recordar que los mejores momentos que vivimos es estar en compañía de nuestros seres queridos, amándonos, apoyándonos y cuidándonos mucho unos a otros”, dijo, acompañada por la coordinadora de la Escuela José Limón, Rebeca Rendón, así como los maestros Rosalí Sánchez, Vanesa Álvarez, Lupita Arellano y Marcelo Valle, entre otros.

Y junto con los alumnos de la escuela, Pedro Jovany Morales, Armida Lineth Domínguez, Renata Pereda y Aura Payán caracterizados como María, José y los ángeles, respectivamente, ingresaron a la Sala de Usos Múltiples para colocar al Niño Dios en el pesebre.