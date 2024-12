Llega el toque sinfónico al Festival de Rock

Un concierto de rock sinfónico compartió la Banda Sinfónica Juvenil del Estado, que dirige el maestro Baltazar Hernández Cano, en el 25º Festival de Rock Sinaloa 2024.

El espectáculo Rock Retro Sinfónico II se llevó a cabo en el Ágora Rosario Castellanos del Instituto Sinaloense de Cultura, donde interpretaron temas de grandes ídolos del rock como son Los Beatles, Chicago, Queen, Stevie Wonder y Metallica.

El programa abrió con la selección titulada El Salón de la Fama del Rock And Roll, con las primeras canciones del rocanrol de fines de los 50 (Jailhouse rock, Twist and shout, Stand by me) en arreglos para banda de Paul Jennings.

Infaltable Lo Mejor de Los Beatles con algunos éxitos que recoge John Moss para este arreglo, engarzando las canciones una con otra, con Hey Jude como hilo conductor, junto con Ticket to ride y Get back, para ofrecer un momento evocativo del Cuarteto de Liverpool.

Para luego pasar a Leyendas del Pop y el Rock: Chicago, con arreglos de John Wasson a las canciones Make Me Smile; Does Anybody Really Know What Time It Is? , y Saturday In The Park,

Y no podía faltar el rock ochentero de Queen con el tema We are the Champions, con arreglos de Schneider, y Crazy little thing called Love, ambas de Freddy Mercury, con arreglos para banda de Thijs Oud.

Otras piezas que provocaron entusiasmo fueron Supertramp (The Logical song), Breakfast in América y It’s Raining Again) con arreglos de Andre Waignein; Leyendas del pop y el Rock: Érick Clapton, con arreglos de Jay Bocook a las piezas Layla, Tears In Heaven y Sunshine of your Love, y más acá en el tiempo, el popurrí ¡Toca esa música funky!, con temas de Sly and The Family Stone, con arreglos Stef Minnebo de, para finalmente cerrar con un homenaje a Stevie Wonder en el popurrí Sir Duke, con arreglos de Naohiro Iwai a temas como el que da título a la pieza, para cerrar muy fuerte con temas de Metallica, con arreglos de Dennis Mariev a las canciones And Justice For All, Master of Puppets, The Call of Ktulu y Enter Sandman.

Así, los integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado, alumnos ellos de la Escuela Superior de Música del ISIC, cerró su temporada anual de conciertos con música para todos los públicos.