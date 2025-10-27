Llega ‘El Zurdo Mendieta’, de Élmer Mendoza, a la edición de bolsillo

Que Balas de Plata, La prueba del ácido y Nombre de perro se hayan publicado en una edición de bolsillo llena al escritor Élmer Mendoza de emoción, pues sabe que tendrá nuevos lectores.

Se trata de los tres primeros tomos que publica Penguin Random House de lo que llamará Biblioteca Élmer Mendoza, en edición de bolsillo, que se caracteriza por ser liviana, formato pequeño y de bajo costo.

“Es una colección bolsillo que es una colección económica y la verdad los libros están muy bonitos. Ellos (la editorial) han cuidado mucho todo, la edición. Y estoy muy contento por este relanzamiento, he estado en varios lugares y me he dado cuenta de que ha sido muy bien recibido”, comentó el autor.

“He firmado muchos ejemplares y estoy contento de que mi personaje Édgar el zurdo Mendieta esté siendo relanzado, ahora por Penguin Random House.

El autor adelantó que toda su obra será relanzada por su actual editorial, algunos en formato de bolsillo, y en tamaño normal de Alfaguara Un asesino solitario, en diciembre y El amante de Janis Joplin, el próximo año.

“No sé cuáles siguen, pero los otros del Zurdo Mendieta aparecerán igual la colección de bolsillo, no sé cuándo, pero será el próximo año”.

Como promotor de lectura, Mendoza conoce el impacto que tienen los libros de bolsillo para acercar los libros a más lectores, por eso la publicación lo hace sentir inspirado.

“Realmente me siento muy bien, muy motivado, creo que la editorial la se ha portado muy animosa conmigo impulsando mi obra y pues me siento muy contento de este lanzamiento porque he podido conocer a mis nuevos lectores y a también a los lectores antiguos que han advertido que estos libros pueden ser de colección y pues también los están llevando a su casa”.

Los libros los ha presentado en El Colegio de Sinaloa, en una presentación privada para el club de lectura El Efecto Tequila, en la Feria del Libro de Celaya, en la Biblioteca México de la Ciudad de México, en la Feria del Libro de Cuauhtémoc en Chihuahua, y en la feria del Zócalo.

En Culiacán, la presentación será el 8 de noviembre a las 16:00 horas en la librería Gandhi que se ubica en la plaza Cuatro Ríos, donde podrán adquirir los libros y llevarlos firmados.

“Sí, exacto, sí, yo voy a estar ahí para hacer las presentaciones y firmar todos los ejemplares que sean necesarios, aunque me duele el brazo”, dijo el autor entre bromas.