Llega ‘El Zurdo Mendieta’, de Élmer Mendoza, a la edición de bolsillo

Que Balas de Plata, La prueba del ácido y Nombre de perro se hayan publicado en una edición de bolsillo llena al escritor Élmer Mendoza de emoción, pues sabe que tendrá nuevos lectores.
Se trata de los tres primeros tomos que publica Penguin Random House de lo que llamará Biblioteca Élmer Mendoza, en edición de bolsillo, que se caracteriza por ser liviana, formato pequeño y de bajo costo.
“Es una colección bolsillo que es una colección económica y la verdad los libros están muy bonitos. Ellos (la editorial) han cuidado mucho todo, la edición. Y estoy muy contento por este relanzamiento, he estado en varios lugares y me he dado cuenta de que ha sido muy bien recibido”, comentó el autor.
“He firmado muchos ejemplares y estoy contento de que mi personaje Édgar el zurdo Mendieta esté siendo relanzado, ahora por Penguin Random House.
El autor adelantó que toda su obra será relanzada por su actual editorial, algunos en formato de bolsillo, y en tamaño normal de Alfaguara Un asesino solitario, en diciembre y El amante de Janis Joplin, el próximo año.
“No sé cuáles siguen, pero los otros del Zurdo Mendieta aparecerán igual la colección de bolsillo, no sé cuándo, pero será el próximo año”.
Como promotor de lectura, Mendoza conoce el impacto que tienen los libros de bolsillo para acercar los libros a más lectores, por eso la publicación lo hace sentir inspirado.
“Realmente me siento muy bien, muy motivado, creo que la editorial la se ha portado muy animosa conmigo impulsando mi obra y pues me siento muy contento de este lanzamiento porque he podido conocer a mis nuevos lectores y a también a los lectores antiguos que han advertido que estos libros pueden ser de colección y pues también los están llevando a su casa”.
Los libros los ha presentado en El Colegio de Sinaloa, en una presentación privada para el club de lectura El Efecto Tequila, en la Feria del Libro de Celaya, en la Biblioteca México de la Ciudad de México, en la Feria del Libro de Cuauhtémoc en Chihuahua, y en la feria del Zócalo.
En Culiacán, la presentación será el 8 de noviembre a las 16:00 horas en la librería Gandhi que se ubica en la plaza Cuatro Ríos, donde podrán adquirir los libros y llevarlos firmados.
“Sí, exacto, sí, yo voy a estar ahí para hacer las presentaciones y firmar todos los ejemplares que sean necesarios, aunque me duele el brazo”, dijo el autor entre bromas.
Nueva novela
Además del relanzamiento de su obra, Élmer Mendoza tiene novedades. En enero lanzará La sirena y el jubilado, en Alfaguara.
“Es una novela cuyo personaje principal es una mujer y el otro un tipo grande, ya que es un jubilado, y hay una una aventura donde ella se lanza independiente para ir a la Cámara de Diputados y en su primer mitin le dan dos balazos y bueno, ahí empieza la novela”, adelantó.
“Trata de todo lo que pasa con la las mujeres que la apoyan, porque es una candidata de mujeres, y de todos los sectores lastimados, están las madres con hijos desaparecidos, las sexo servidoras y todas las mujeres que sienten que están siendo afectadas, pues se suman a ella.
Mendoza recordó que las elecciones pasadas el ambiente fue muy cruento, en contra de muchos candidatos de ambos sexos.
“Pero sobre todo, me impactó mucho que hirieron o mataron a más de 60 mujeres, ¿qué es lo que está pasando? Yo ya estaba escribiendo la novela, por supuesto. No es la biografía de nadie, pero es como un registro, digamos, de esa forma en que las mujeres han tenido que superar tantos problemas para aspirar a tener cargos públicos”.
La novela la presentará entrando el año, probablemente en enero. Y mientras tanto, sigue escribiendo una novela de ciencia ficción, haciendo trabajo de promoción de la lectura en El Colegio de Sinaloa, del cual es presidente, así como la Feria del Libro de Culiacán que está próxima a llevarse a cabo.
Balas de plata (2008)
Novela con la que el escritor sinaloense ganó el Premio Tusquets Editores, narra la historia del detective Édgar “El Zurdo” Mendieta, que abandonado por una mujer, le ha sido encomendado investigar el asesinato de Bruno Canizales, un prominente abogado que pertenece a la Pequeña Fraternidad Universal y por las noches se travestía, a quien encontraron con la cabeza perforada por una bala de plata.
En ella, el autor, plantea una sociedad enferma, que mata y que parece acostumbrarse a la violencia, tocando puntos sensibles, como el suicidio, el homicidio y la promiscuidad.
La prueba del ácido (2010)
En esta historia, “El Zurdo” Mendieta está ahora comisionado para investigar el asesinato de la bailarina de prostíbulo Mayra Cabral de Melo y la pesquisa lo obliga a involucrarse más en el mundo del narco, que acaba de iniciar una guerra contra el Estado mexicano.
El Zurdo tiene contacto con oscuros políticos, con un boxeador fracasado y con una reserva de caza donde el padre del presidente de Estados Unidos acaba de sufrir un atentado.
Nombre de Perro (2012)
Nombre de perro, su séptima novela y la tercera que protagoniza Édgar El Zurdo Mendieta, quien tras resolver los complicados casos narrados en Balas de plata y La prueba del ácido, tendrá que sumergirse de nuevo en las redes del narcotráfico para ayudar a Samantha Valdés, jefa del Cártel del Pacífico, que ha recibido un duro golpe, la muerte de su amante y ahora busca venganza.
El autor
Élmer Mendoza
- Nació en Culiacán, Sinaloa, en 1949.
- Es catedrático de literatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
- Presidente del Colegio de Sinaloa.
- Comprometido promotor de la literatura a nivel nacional.
- Comenzó su carrera literaria en 1978, y en 1999 Un asesino solitario, su primera novela, de inmediato lo situó, a juicio del crítico Federico Campbell, como “el primer narrador que recoge con acierto el efecto de la cultura del narcotráfico en nuestro país”.
- Con El amante de Janis Joplin (2001) obtuvo el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares y con Efecto tequila (2005) fue finalista del premio Dashiell Hammett.
- En 2008, Balas de plata ganó el Premio Tusquets Editores de Novela.
- No todos los besos son iguales (Alfaguara) y La cuarta pregunta (Alfaguara) llegaron en 2018 y 2019 al público juvenil.
- Ha sido distinguido con el Premio Letras de Sinaloa, en 2019, y el Premio Negra y Criminal del Festival Tenerife Noir, en 2020, por su trayectoria literaria.
Novelas protagonizadas por Edgar “el Zurdo” Mendieta
Nombre de perro (2012)
Besar al detective (2015)
Asesinato en el Parque Sinaloa (2017)
Ha sido traducida a 10 idiomas.