La cantante de música disco y soul, Gloria Gaynor, famosa por éxitos como Never can say goodbye, I will survive y I am what I am, ya llegó a Mazatlán y se presentará el viernes 17, en el Estadio Teodoro Mariscal.

La artista estadounidense de 73 años se presentará en la Coronación de la Reina de los Juegos Florales, y ofrecerá y espectáculo a las 20:30 horas.

José Gámez, dirigente hotelero en Mazatlán, compartió una serie de imágenes con la artista y su equipo.

“Sobrevivir con Gloria Gaynor y su equipo”, escribió en su cuenta de Facebook.