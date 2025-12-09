Llega la Magia de la Navidad a la Casa de la Cultura

“Esta navidad, como todas desde 1988 han sido parte de un reto (...) es un motivo de fe, amor y esperanza. Hoy en la Universidad Autónoma de Sinaloa vivimos la navidad de diferentes maneras, tenemos un nacimiento, una exposición filatélica sobre el tema de la navidad, exposiciones de los alumnos de los talleres de la Casa de la Cultura y del Cualli”, dijo Hurtado Reyes, coordinador de Artes Visuales de la UAS.

La Magia de la Navidad llegó a la Casa de la Cultura “Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros” con la inauguración del tradicional nacimiento, que como cada año instaló el maestro Jorge Luis Hurtado Reyes, con un pesebre en el que se colocaron las figuras como María, José, el Niño Jesús, los pastores y los Reyes Magos.

Alumnos de los talleres de la Casa de la Cultura y del Cualli participan en la exposición navideña.

Alumnos de los talleres de la Casa de la Cultura y del Cualli participan en la exposición navideña.

Destacó que gran parte de los elementos que integran la decoración fueron elaborados por estudiantes de preparatoria y el personal de la Casa de la Cultura quienes contribuyeron para que la magia se hiciera presente.

El origen

La tradición de poner un Nacimiento en la UAS, surgió en 1988, cuando artistas encabezados por Hurtado Reyes crearon las primeras figuras en papel maché.

Eso fue cuando la Galería Frida Kahlo estaba en la Plazuela Rosales, pero por ser una universidad comunista, no quisieron mantener ahí el nacimiento y lo llevaron a Catedral, donde tampoco lo querían por ser de la UAS.

Pero fue el Padre Santana, que estaba en la Casa de la Cristiandad, y era consejero del Obispo Luis Rojas Mena, les dijo que el nacimiento estaba hermoso, los apoyaron, lo montaron, inauguraron y mantuvieron ahí durante 5 años.

Luego el Nacimiento se trasladó al Edificio Central hasta que llegó a la Casa de la Cultura.

El Nacimiento lo instalan con la anunciación, cuando el ángel Gabriel viene y anuncia la llegada del Mesías, luego se hacen cambios, el día 16 inician las posadas, y representa la búsqueda de José y María del lugar donde van a pasar la noche, nueve días representan los 9 meses del embarazo de María. Se ven los pastores y al final los Reyes Magos que vienen a adorar al niño.

Estampillas navideñas

Al explicar sobre la Exposición de Filatelia de Navidad, Carlos Arturo Camacho Vega, gerente de Correos de México, señaló que el Servicio Postal Mexicano acerca esta muestra para que el público conozca las estampillas y a través de ellas la cultura de otros países, ya que son una obra de arte. También informó sobre la instalación de un buzón para que los niños puedan enviar su carta a Santa Claus al Polo Norte.

El director General de Extensión de la Cultura, Homar Arnoldo Medina Barreda, al inaugurar el evento dijo que estas son fechas para renovar esperanzas y traen un mensaje de paz que en estos momentos es muy importante, y “por ello la Universidad mantiene como parte de su quehacer cultural la tradición de instalar el nacimiento”.

La exposición de pintura de niños y jóvenes artistas que participan en los talleres de Pintura de la Casa de la Cultura, de los Centros Educativos Cualli, así como el nacimiento, estarán disponibles hasta el 10 de enero para que el público pueda apreciarlos.