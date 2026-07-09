Llega la magia del ballet ‘La Bella Durmiente’ al teatro

El Teatro Pablo de Villavicencio volvió a convertirse en el punto de encuentro de familias enteras; flores, abrazos, fotografías y nervios compartidos, durante la presentación de La Bella Durmiente, producción con la que alumnas del Programa Integral de Ballet de la Escuela Superior de Artes José Limón, celebró el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

Considerado uno de los eventos más esperados y concurridos del Festival de Fin de Cursos, el recinto lució abarrotado desde minutos antes del inicio de la función, con madres, padres, abuelos, hermanos y amistades deseosos de acompañar a las y los estudiantes en una de las noches más importantes de su formación artística.

Durante casi tres horas de función, el escenario se transformó en el interior de un castillo encantado, el espacio ideal para dar vida a la historia de la princesa Aurora, el príncipe Desiré, las hadas madrinas y la temible Carabosse, personajes que guiaron al público a través de uno de los grandes clásicos del repertorio universal del ballet.

Con música de Piotr Ilich Tchaikovsky, basada en el cuento de Charles Perrault y con coreografía original de Marius Petipa, la puesta en escena contó con adaptación coreográfica y montaje de las maestras Berenice Padilla, Claudia Ruiz, Edylin Zatarain y Mario Edén Cázares, quienes encabezaron el trabajo artístico desarrollado durante el ciclo escolar.

La producción recorrió desde el bautizo de Aurora y la aparición de Carabosse, pasando por el hechizo que sumerge al reino en un profundo sueño, hasta la llegada del príncipe Desiré y la celebración de la boda real, acompañada por personajes entrañables de los cuentos de hadas.

El elenco principal estuvo encabezado por Paloma Félix Álvarez como la princesa Aurora y Carlos Zamora como el príncipe Desiré, junto a Ali Sofía Corrales Rivera en el papel del Hada de las Lilas y Natalia Gastélum Medina como Carabosse, acompañados por un numeroso elenco integrado por estudiantes de los distintos niveles del programa.

Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la participación de las alumnas más pequeñas, quienes aparecieron en escena como pajaritos, hadas y personajes fantásticos, despertando sonrisas y ternura entre el público con su entusiasmo y desenvolvimiento escénico.

Al mismo tiempo, las y los bailarines de niveles más avanzados dieron muestra del crecimiento técnico y artístico alcanzado durante su formación, ofreciendo interpretaciones sólidas y seguras, así como un notable dominio del lenguaje clásico, las variaciones y el trabajo de conjunto.

La escenografía, el vestuario y el cuidado de los detalles contribuyeron a crear una atmósfera de fantasía que envolvió al público de principio a fin, mientras los aplausos acompañaban cada entrada, cada variación y cada saludo al finalizar los actos.

Al concluir la función, el teatro se convirtió nuevamente en un espacio de celebración y orgullo compartido. Entre felicitaciones, fotografías y flores, familias y docentes reconocieron el esfuerzo y la disciplina que durante meses hicieron posible esta producción, reflejo del trabajo formativo que se desarrolla en la Escuela Superior de Artes José Limón.