Llega la magia del Carnaval de Mazatlán al Tianguis Turístico México

El color, la alegría y la belleza inigualable de la máxima fiesta porteña invadieron la 50 edición del Tianguis Turístico de México 2026, en Acapulco. Y en el centro de toda esta magia, las soberanas Anahí I, Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026; Mariana I, Reina de los Juegos Florales y el Príncipe de la Alegría, Guillermo Orrante, brillaron con luz propia.

Invitados especiales de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, los miembros de la corte real acompañados por bailarines del Ballet Folklórico acudieron con la misión de invitar a todo el mundo a vivir la experiencia única del Carnaval de Mazatlán. Su presencia fue motivo de admiración en el evento, al cautivar a todos con sus sonrisas y su carisma.