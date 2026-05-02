Llega la magia del Carnaval de Mazatlán al Tianguis Turístico México

El color, la alegría y la belleza inigualable de la máxima fiesta porteña invadieron la 50 edición del Tianguis Turístico de México 2026, en Acapulco. Y en el centro de toda esta magia, las soberanas Anahí I, Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026; Mariana I, Reina de los Juegos Florales y el Príncipe de la Alegría, Guillermo Orrante, brillaron con luz propia.
Invitados especiales de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, los miembros de la corte real acompañados por bailarines del Ballet Folklórico acudieron con la misión de invitar a todo el mundo a vivir la experiencia única del Carnaval de Mazatlán. Su presencia fue motivo de admiración en el evento, al cautivar a todos con sus sonrisas y su carisma.
No fue solo la belleza de sus trajes reales lo que atrajo las miradas; fue su pasión por Mazatlán, su entusiasmo por compartir nuestra cultura y nuestra alegría con el mundo.
Los medios nacionales no pudieron resistirse a su encanto, y las entrevistas y fotos no pararon durante todo el evento. Uno de los momentos más emotivos fue el encuentro con la reconocida conductora de televisión, Paola Rojas. Micrófono en mano, Paola se acercó a nuestras reinas con admiración, reconociendo su belleza y su labor como embajadoras de la cultura mazatleca.
La presencia de Anahí y Mariana en el Tianguis Turístico no solo fue un éxito en términos de promoción turística, también fue una celebración de nuestra identidad mazatleca. Su alegría y su entusiasmo contagiaron a todos, al hablar de la cultura y tradiciones sinaloenses.
El Tianguis Turístico México 2026 se celebró en Acapulco, Guerrero, marcando su histórica 50ª edición en el centro de convenciones Expo Mundo Imperial.