Llega literatura sinaloense a Los Cedros

El Instituto Sinaloense de Cultura distribuyó 500 libros de autores locales en Urbi Villas Los Cedros, Culiacán. La acción fue parte de las Jornadas por la Paz, buscando fomentar la lectura y recuperar espacios públicos para la convivencia ciudadana.

La estrategia, que involucra a los gobiernos municipal, estatal y federal, tiene como fin recuperar espacios públicos. Así, la ciudadanía puede convivir y ejercer sus derechos en un entorno de seguridad en colonias.

El propósito fundamental de las Jornadas por la Paz es atender las causas sociales que generan violencia. Esto se realiza en recorridos casa por casa, en colonias populares identificadas con problemas de inseguridad, según un diagnóstico de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

La iniciativa subraya la importancia de la cultura y la lectura como herramientas para la construcción de una sociedad más justa y pacífica. Este enfoque busca fortalecer el tejido social a través del acceso al conocimiento.

Raúl Francisco Quiroz Millán, jefe del Departamento de Salas de Lectura, explicó que la entrega de libros forma parte de una estrategia iniciada en septiembre de 2025. El objetivo es llevar literatura a la mayor cantidad de sinaloenses.

“En las Jornadas por la Paz, donde brigadistas recorren colonias populares, se consideró factible fortalecer la estrategia de llevar libros a cada hogar para que los sinaloenses ejerzan su derecho de leer”, indicó Quiroz Millán.

El Instituto Sinaloense de Cultura, por disposición de su director general, Juan Salvador Avilés Ochoa, distribuyó alrededor de 500 ejemplares. Estos incluyen obras de autores sinaloenses como Norma Bazúa, Víctor Luna, Dina Grijalva, Iván Rocha, Julieta Montero y Mijail Lamas.

El equipo del programa Red de Lectores Sinaloa y Salas de Lectura prepara paquetes con tres a cinco libros. Estos son repartidos casa por casa por los brigadistas por la paz.