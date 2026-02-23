Llegan a Sinaloa 10 mil libros del ‘25 para el 25’ del Fondo de Cultura Económica

Esta colección, señaló Avilés Ochoa, es un esfuerzo conjunto entre el Fondo de Cultura Económica, del Gobierno de la República, con otros gobiernos de América Latina, se trata de 25 títulos que comenzaron a distribuirse en 2025, pero que la colección es actualmente de 27 obras, y probablemente se sume una más.

Este programa se puso en marcha el año pasado en el Zócalo de la Ciudad de México, donde inició la entrega de un total de 10 millones de ejemplares que se distribuirán en 14 países de América Latina.

Juan Avilés Ochoa, director del Instituto Sinaloense de Cultura y la diputada Sthefany Rea Reátiga, Presidenta de la Comisión de Cultura y Artes del Congreso de Sinaloa, acompañados por representantes de la UAS, Cobaes y Conalep, anunciaron que se distribuirá gratuitamente los primeros 2 mil 400 libros, de 10 mil que llegaron a Sinaloa, entre jóvenes de 15 a 30 años

La colección 25 para el 25, conformada por 27 obras literarias de autores latinoamericanos, se distribuirá en Sinaloa y la primera entrega gratuita será este viernes 27 de febrero, a las 12:00 horas, en Culiacán, en la Plazuela Rosales.

“La Presidenta de la República dio inicio a la distribución masiva de 2 millones y medio de ejemplares que se van a distribuir en todos los estados de la República por diferentes canales y en alrededor de 14 países”.

Sthefany Rea Reátiga comentó que esta iniciativa busca incidir en la cultura, en la memoria de los pueblos de América Latina y la distribución no solo es en nuestro país, sino en Colombia, Venezuela, Argentina, Chile y el resto de los países.

“Nosotros estaremos repartiendo el próximo viernes 2 mil 400 ejemplares gratuitos de estos 27 autores principalmente de Latinoamérica y esperamos que asistan jóvenes entre 15 y 30 años. Esta colección va dirigida hacia las juventudes, decidimos hacerlo en la plazuela Rosales frente al edificio de la Casa Rosalina porque es un punto de encuentro de escuelas secundarias, preparatorias que se ubican en el centro de la ciudad capital y pues también es un punto de tránsito a donde pueden llegar todas las personas que deseen uno de estos ejemplares gratuitos”.

Azucena Manjarrez, directora editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, comentó que ya han trabajado en conjunto con el Instituto Sinaloense de Cultura, uniendo los dos programas de lectura que se tienen, Sinaloa lee y Libros libres, que llevan a cabo en todas las preparatorias, facultades y unidades académicas de la Universidad en todo el estado y este programa este programa 25 para el 25 viene a sumarse a todos los esfuerzos que se han hecho.

Añadió que la acotación de 15 a 30 es el rango de edad de los jóvenes que están estudiando todavía y es donde se debe trabajar para que esto germine.

Wilfredo Véliz, director general de Conalep, dijo que están emocionados de estar dando conocer este programa de aportación de libros, pues este tipo de lecturas complementa el trabajo que viene haciendo la institución al interior para fomentar que los jóvenes tengan vocación de lectura de libros de diferentes autores para que complementen lo que están aprendiendo dentro del aula.

Edson Ibarra, director de Extensión de la Cultura y los Servicios de Cobaes, agradeció por tomarlos en cuenta para este programa de donación de libros, pues ellos cuentan con una red de 65 bibliotecas en todo el estado, en los 126 planteles en que está conformado Cobaes.

“Y nos da mucho gusto que nos tomen en cuenta porque este tipo de bibliografía vendrá a complementar la formación socioemocional de la nueva escuela mexicana que tiene estipulado para los jóvenes estudiantes”.

Avilés Ochoa informó que después de esta entrega será con eventos masivos, pero los libros también se estarán distribuyendo a través de las bibliotecas, además que sumarán las publicaciones que las instituciones tengan.

“Junto con el esfuerzo que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa, el programa de libros libres y el programa que tenemos en el Instituto Sinaloense Cultura: ‘Sinaloa lee, Sinaloa crece’, los libros se van a acabar rápido, afortunadamente, las instituciones que representamos tenemos una producción editorial importante que vamos a seguir distribuyendo”.

Entre los autores cuya obra forma parte de la colección están Juan Gelman, Gabriel García Márquez, Manuel Rojas, Raúl Zurita, Piedad Bonnett, Roberto Fernández Retamar, Roque Dalton, Carlos Montemayor, Amparo Dávila, entre otros. El libro de Gabriel García Márquez es Operación Carlota, que se publica por primera ocasión.