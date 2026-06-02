Llegan estudiantes de Chile, Panamá y México a la EPDM

Jóvenes provenientes de distintas regiones de México, como Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Sinaloa, San Luis Potosí y Michoacán, y de países como Chile y Panamá, integrarán la generación 28 de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán.
La EPIDM dio a conocer los resultados de sus recientes audiciones y anunció la integración de la generación correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.
Tras un proceso de selección que reunió a aspirantes con diversas trayectorias y experiencias en la danza contemporánea, la escuela confirmó el ingreso de 19 estudiantes a la Licenciatura y cuatro más al programa de Residencia, de esta institución formativa del Centro Municipal de Artes del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.
El codirector de la EPDM, Johnny Millán, expresó su satisfacción por la respuesta obtenida en esta convocatoria y destacó la riqueza cultural que aportan los nuevos integrantes.
“Estamos muy felices de recibir a la Generación 28 de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán y muy contentos también de ver la diversidad de estados y de países que han respondido a este llamado para formar parte de la siguiente generación de la EPDM”, señaló.
En el programa de Licenciatura fueron seleccionados: Paula María Alarcón Díaz, Rebeca Aidee Moedano Valencia, Mariana Ramírez Monge, Diana Ximena Morales González, Rashid Antonio Moreno Guevara, Gabriel Hernández Hernández, Mariana López Barraza, Naomi Hernández Sandoval, Mayte García García, Amanda Yuritzi García Schmidt, Ana Gabriela Martínez Xingu, Nayeli Rodríguez Santoyo, Alexis García Villegas, Noe Sebastián Ruiz Ponce, Genesis Belén Gallardo Soto, Claudia Isabel Hamilton Davis, Luis Ricardo Mendoza Evans, Maikeilis Milagros Earle Macías y Violeta Isadora Ahumada Romo.
El programa de Residencia estará integrado por Clio Malinalli Toribio Méndez, Alyson Adriana Leonardo García, Carmina Citlali Ochoa Valles y Diana Rebeca Elorza Ramos.
La diversidad geográfica de esta generación refleja el alcance de la convocatoria de la EPDM y la confianza que jóvenes bailarines depositan en un modelo educativo reconocido por impulsar procesos creativos, investigación escénica y formación profesional de alto nivel.
“Muy felices de compartirles a quienes integrarán la Generación 28 de la EPDM. Ciclo escolar 2026-2027. ¡Felicidades a todos y bienvenidos!”, compartió la coordinación académica de la escuela al hacer públicos los resultados.