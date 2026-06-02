Llegan estudiantes de Chile, Panamá y México a la EPDM

Jóvenes provenientes de distintas regiones de México, como Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Sinaloa, San Luis Potosí y Michoacán, y de países como Chile y Panamá, integrarán la generación 28 de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán.

La EPIDM dio a conocer los resultados de sus recientes audiciones y anunció la integración de la generación correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

Tras un proceso de selección que reunió a aspirantes con diversas trayectorias y experiencias en la danza contemporánea, la escuela confirmó el ingreso de 19 estudiantes a la Licenciatura y cuatro más al programa de Residencia, de esta institución formativa del Centro Municipal de Artes del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

El codirector de la EPDM, Johnny Millán, expresó su satisfacción por la respuesta obtenida en esta convocatoria y destacó la riqueza cultural que aportan los nuevos integrantes.