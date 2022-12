Llegó diciembre y ya se escucha el cantar de niños, niñas, jóvenes y adultos que gustan de la música de pastorelas y villancicos.

En la UAS el Coro Universitario, la Compañía Lírica Sinaloense y el Coro Infantil de la Casa de la Cultura, ofrecieron un emotivo recital al interior del recinto universitario.

Con un repertorio que transportó al nutrido público asistente en un viaje coral desde México, pasando por Estados Unidos, Colombia, Austria, hasta Puerto Rico, Ucrania e Inglaterra, con las magníficas voces de pequeños, medianos y grandes que conforman las tres agrupaciones participantes.

La velada arrancó con la participación de los solistas de la Compañía Lírica Sinaloense y el tema A la nanita nana (Villancico mexicano), a cargo de Nayleth Espinoza y Rodolfo Leyva, seguido de Tu scendi dalle stelle (pastorela italiana), interpretada por Pedro Pablo Camacho y Santa Claus llegó a la ciudad (Estados Unidos), en la voz de Vianey Cuén.

Bajo la dirección de Perla Orrantia, también participó Sofía Zavala cantando Por el valle de rosas (México), Rodolfo Leyva con Grown up christmas list (Estados Unidos), además de Salma Covarrubias y Marielos Belmonte con el imperdible All I want from Christmas (Estados Unidos).

Los popurrís también tuvieron lugar durante la presentación, pues Ángela María Velandia Bastidas (Voz y flauta) y Franchesko Pérez (guitarra) interpretaron los villancicos colombianos Arrurú, ¿Qué te daré mi niño? y El duraznero.

Luego de interpretar Cantique de Noel (Francia), a cargo de la mezzo soprano Oralia Castro, Villancico Yaucano (Puerto Rico) llegó el turno de Jingle bells (Estados Unidos) con Héctor López Orrantia, Marielos Belmonte, Ángela Velandia y Salma Covarrubias, también llamadas Culishi’s sisters, la compañía finalizó su participación en el programa adscrito a la Coordinación General de Extensión de la Cultura y Radio Universidad.

Momentos después, el Coro Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura, acompañados de las virtuosas manos de la pianista Lilia Valdespino, hizo su aparición y deleitó a quienes se dieron cita en el recinto universitario con los villancicos Ángeles cantando están (Villancico francés) y Carol of the bells (Villancico ucraniano), para después aunar voces, tonos, notas y magia con el Coro Universitario y cerrar el recital con Candle light Carol (Inglaterra), A Holly day sing along (USA) y el más poderoso villancico, Noche de paz (Austria).

Luego de 60 minutos, el Coordinador General de Extensión de la Cultura, Homar Arnoldo Medina Barreda, entregó reconocimiento y, además, reconoció el trabajo de la directora de las tres compañías que ha tenido el honor de formar desde cero, el Coro Universitario, la Compañía Lírica Sinaloense y el recientemente creado Coro Infantil y Juvenil de la Casa de la Cultura.