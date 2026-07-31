Llegará a seis estados la gira de la Orquesta Sinfónica Infantil de México

Del 3 al 9 de agosto de 2026, la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM), realizará su trigésimo cuarta gira nacional por recintos de la CDMX, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Jalisco y San Luis Potosí.
La gira forma parte de la iniciativa Circuito Nacional de Orquestas por la Paz, y reúne a mas de 130 instrumentistas procedentes de 24 entidades del país, entre ellos, tres jóvenes sinaloenses Ángela Ximena Torres Fernández, Héctor Sigifredo López Orrantia y Ximena Irízar Martínez y 17 jóvenes provienen de los Semilleros Creativos de Música.
En la gira, la OSIM ponderará valores de unidad nacional y armonía a través de un repertorio que incluye obras de la mexicana Nubia Jaime-Donjuan, los mexicanos Amador Pérez Torres “Dimas”, Juventino Rosas y Juan Pablo Contreras; así como de Giuseppe Verdi y Piotr Ilich Tchaikovsky, destacó el titular del SNFM, Roberto Rentería Yrene.
Dicha selección conjuga el rigor técnico de la música de concierto con la vitalidad de la tradicional y popular mexicana al tiempo de que se ponen en práctica las habilidades que cada instrumentista desarrolló en el campamento para articular con precisión obras como la Sinfonía núm. 5 de Tchaikovsky, y La fuerza del destino, de Verdi.
“Con el vals Sobre las olas (de Juventino Rosas), el danzón Nereidas (de Amador Pérez Torres), la fuerza musical de la OSIM tiende un puente emotivo con el público con el objetivo de que las y los asistentes vivan una experiencia cercana y empática: que sientan que la música de concierto es para todas y todos”, añadió.
En 2026, integran la OSIM 137 instrumentistas mexicanos menores de 17 años (originarios de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, y Veracruz), además de dos de Costa Rica, una de Panamá y dos de Uruguay: un total de 142 participantes, 17 de ellos pertenecen a los Semilleros Creativos de Música, provenientes de diversas agrupaciones comunitarias.
La gira nacional
3 de agosto, 18:00 horas: Plaza General Emiliano Zapata Salazar (Cuernavaca, Morelos).
4 de agosto, 19:00 horas: Teatro de la Ciudad, Parque Tangamanga I (San Luis Potosí, San Luis Potosí).
5 de agosto, 20:00 horas: Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, Forum Cultural Guanajuato (León, Gto.).
6 de agosto, 19:00 horas: Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas (Zapopan, Jalisco).
7 de agosto, 19:00 horas: Plaza de los Constituyentes (Apatzingán, Michoacán).
8 de agosto, 18:00 horas: Plaza Morelos (Morelia, Michoacán).
9 de agosto, 17:00 horas: Teatro Principal del Palacio de Bellas Artes (Ciudad de México).