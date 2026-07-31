Llegará a seis estados la gira de la Orquesta Sinfónica Infantil de México

Del 3 al 9 de agosto de 2026, la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM), realizará su trigésimo cuarta gira nacional por recintos de la CDMX, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Jalisco y San Luis Potosí.

La gira forma parte de la iniciativa Circuito Nacional de Orquestas por la Paz, y reúne a mas de 130 instrumentistas procedentes de 24 entidades del país, entre ellos, tres jóvenes sinaloenses Ángela Ximena Torres Fernández, Héctor Sigifredo López Orrantia y Ximena Irízar Martínez y 17 jóvenes provienen de los Semilleros Creativos de Música.

En la gira, la OSIM ponderará valores de unidad nacional y armonía a través de un repertorio que incluye obras de la mexicana Nubia Jaime-Donjuan, los mexicanos Amador Pérez Torres “Dimas”, Juventino Rosas y Juan Pablo Contreras; así como de Giuseppe Verdi y Piotr Ilich Tchaikovsky, destacó el titular del SNFM, Roberto Rentería Yrene.

Dicha selección conjuga el rigor técnico de la música de concierto con la vitalidad de la tradicional y popular mexicana al tiempo de que se ponen en práctica las habilidades que cada instrumentista desarrolló en el campamento para articular con precisión obras como la Sinfonía núm. 5 de Tchaikovsky, y La fuerza del destino, de Verdi.