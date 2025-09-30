Llegará el Festival Internacional de Poesía ‘La mujer en las letras’ a Mazatlán

El Festival Internacional de Poesía “La Mujer en las Letras”, un encuentro literario que celebra y da voz a las escritoras, con especial énfasis en la obra de mujeres sinaloenses, se llevará a cabo el 17 de octubre a las 14:00 horas, en el Museo Casa del Marino.

Este festival reúne las voces poéticas de mujeres de diversas partes del mundo, consolidándose como un espacio de intercambio cultural y de reconocimiento a la creación literaria femenina. En esta edición, las participantes nacidas en Sinaloa tendrán un papel central, leyendo sus propios textos y representando la riqueza literaria del estado.

El evento es coordinado por la escritora mazatleca Karina Castillo, promotora y gestora cultural con una amplia trayectoria en la docencia, la creación literaria y la poesía.

Castillo cuenta con estudios en Equidad de Género en Educación, Maestría en Educación, Licenciatura en Derecho y Doctorado en Educación, además de una prolífica obra que incluye los libros Anzuelos de la memoria, Andrómeda y Güebsait.

La coordinación del festival se realiza en colaboración con el Centro de Estudios sobre la Mujer, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Academia Nacional de Historia y Geografía de la UNAM (ANHG). Asimismo, cuenta con la participación de la poeta internacional Beatriz Saavedra, directora de este encuentro literario.

Un espacio para la poesía femenina

El VI Festival Internacional de Poesía “La Mujer en las Letras” representa un esfuerzo por visibilizar y difundir la creación poética de las mujeres, destacando tanto a autoras consolidadas como a nuevas voces que buscan abrirse paso en el ámbito literario.

Con el respaldo del Instituto Municipal de Cultura, este evento reafirma el compromiso de Mazatlán como una ciudad que respira arte y literatura, y que se suma a la red internacional de espacios dedicados a la palabra escrita