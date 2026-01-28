Llegará ‘El México de los mexicanos III’ al Museo de Arte de Mazatlán

El Museo de Arte de Mazatlán en colaboración con el Banco Nacional de México, a través de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex, invitan a toda la comunidad artística y público en general a la exposición El México de los mexicanos III.

El evento se inaugurará el jueves 12 de febrero a las 13:30 horas en la Galería Roberto Pérez Rubio, presentando una muestra integrada por cincuenta fotografías de la tercera edición celebrada en 2024 con motivo del 140 aniversario de la institución.

La exposición que llega a Mazatlán procedente del Museo de Arte de Sinaloa reúne imágenes captadas por fotógrafas y fotógrafos aficionados y profesionales de distintas regiones del país y del extranjero, ofreciendo un retrato contemporáneo de la diversidad cultural, social y simbólica de México.

A través de escenas cotidianas, tradiciones, paisajes, identidades y expresiones comunitarias, El México de los mexicanos III propone una mirada plural sobre el país, donde convergen la historia, la creatividad y la identidad nacional. Las obras reflejan la riqueza visual y humana que caracteriza a México, así como la sensibilidad artística de quienes participaron en el certamen.

Desde su fundación en 1884, Banamex ha mantenido un compromiso permanente con México y con la preservación, difusión y fortalecimiento de su patrimonio cultural.

En este contexto, en 2009 Fomento Cultural Banamex organizó la primera edición del concurso El México de los mexicanos; en 2014 se llevó a cabo la segunda edición y, en 2024, la tercera entrega conmemorativa por los 140 años de la institución.

En las tres ediciones del concurso se ha contado con la participación de más de cuarenta mil fotógrafos de los treinta y dos estados de la República Mexicana y de más de veinte países, con un registro cercano a cien mil imágenes.

La muestra incluye fotografías vinculadas al estado de Sinaloa, entre ellas Mercado de mariscos, de Brian Louis Overcast Bishop, así como imágenes realizadas en distintas localidades del estado, lo que refuerza el diálogo entre la exposición y el contexto cultural del estado.

El México de los mexicanos III se presenta en el Museo de Arte de Mazatlán en el preámbulo del Carnaval Internacional de Mazatlán, sumándose a la oferta cultural de la ciudad durante una de sus temporadas más emblemáticas.

Con esta exposición el Gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a través del ISIC, que dirige el Dr. Juan Salvador Avilés Ochoa, refrenda su compromiso con el impulso al arte y la cultura como pilares del desarrollo social y la identidad. Promueve el acceso a exposiciones de relevancia nacional que enriquecen la vida cultural de Sinaloa.

Les recordamos, la exposición estará abierta al público del 12 de febrero al 13 de abril de 2026, con entrada libre y gratuita.

Para cualquier aclaración o duda favor de llamar de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:30 horas a la oficina del museo al 669 981 5592 o bien enviar correo a museoartemazatlan@culturasinaloa.gob.mx