Llegará la 78 Muestra Internacional de Cine a través del Circuito Cineteca

Cineteca Nacional anuncia la llegada de la 78 Muestra Internacional de Cine a distintas sedes de la República Mexicana gracias al Circuito Cineteca, un programa que tiene como objetivo descentralizar la exhibición cinematográfica y acercar al público de todo el país una cuidada selección del cine.

Reconocida como uno de los encuentros cinematográficos más importantes de México, la Muestra Internacional de Cine reúne películas de destacados realizadores del panorama mundial, así como obras que han sido presentadas y premiadas en los principales festivales del mundo.

Películas de la 78 Muestra que recorrerán el país como parte de la programación del Circuito Cineteca: Cineteca Nuevo León, Cineteca FICG, Cineforo, Cineteca Alameda, Cineteca Tulancingo, Cineteca Tijuana, Universidad de Guanajuato, UDLAP, Cineteca Tamaulipas, Cineteca Rosalío Solano, Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Parque Cultural Reynosa, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Ibero Torreón, Instituto Cultural de León, BUAP, Teatro Guillermo Romo de Vivar, Cine Morelos, Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Teatro MIA Culiacán, Museo Casa Natal de Morelos, Morelia, Exconvento Betlehemita, Ágora de la Ciudad de Xalapa, Cineteca Mexiquense y Cineteca Zacatecas.

Actualmente son 26 sedes de exhibición confirmadas para la exhibición del programa especial de la Muestra:

Las funciones de la 78 Muestra Internacional de Cine en el Circuito Cineteca se llevarán a cabo a partir del 9 de enero del presente año con programación y horarios específicos que podrán consultarse directamente en cada sede y en los canales oficiales de Cineteca Nacional.

El Circuito Cineteca forma parte de los esfuerzos permanentes de la Cineteca Nacional por impulsar la exhibición cinematográfica fuera de la Ciudad de México, generar espacios de encuentro cultural y fomentar el diálogo en torno al cine como una expresión artística y social fundamental.