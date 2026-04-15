Llegará la magia de Harry Potter Sinfónico al teatro MIA

Diana Sánchez

La película del director mexicano Alfonso Cuarón “Harry Potter: el Prisionero de Azkaban” llega a Culiacán como un espectáculo digno del acompañamiento de la orquesta sinfónica OSOM.

Este 24 de mayo en Teatro MIA en punto de las 15:30 horas, 30 músicos entrarán en escena de la mano de su director, el maestro Pedro Lozano para crear una función inolvidable dirigida no solo a los fanáticos sino a toda la familia.

El organizador David Molina invita a los culichis a presenciar la producción cinematográfica coronada con los efectos de sonido, ambientación y soundtrack original en idioma español.

“El evento consiste en transmitir la película completa de inicio a fin. Y esto va, hagan de cuenta que es como un karaoke, al final se quedaron las voces originales y toda la música se toca en vivo por la orquesta sinfónica que se llama OSOM”, dijo.

“Les va a encantar la verdad del evento, el evento de unas dos horas treinta y tantos minutos, la película completa y es muy padre porque si en sí la película creo que es de las mejores que ha habido en por lo menos la historia lo dice y la venta de boletos en el cine dice que fue la mejor”.

El talento de la orquesta proviene de diferentes zonas del país y se adjuntan algunos elementos internacionales para crear el espectáculo sinfónico.

“Vienen dos músicos de Estados Unidos, justamente no sé qué instrumento son, pero vienen músicos de Estados Unidos. Vienen tres, dos o tres músicos de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y tratamos de ubicar siempre gente local para también aportar un poquito a los bolsillos de todo”, comentó.

Además, el organizador compartió que la calidad del espectáculo es indiscutible ya que además del grupo sinfónico se contarán con cinco pantallas que envolverán el teatro y especialistas en audio.

“Tenemos a un ingeniero de música precisamente que baja el volumen de todos los instrumentos para poder hacer justamente la parte está, tal cual. Y tocan 100 por ciento en vivo, no tenemos nada de pistas, no hay absolutamente nada, 100 por ciento en vivo”, explicó.

Por último David Molina, reconoció el talento de la sinfónica OSOM y menciona que cuentan con espectáculos similares como los de Harry Potter pero con otras franquicias y producciones como lo es “Lord of the Rings”, “Interstellar” y “Star Wars”, así mismo mencionó que está en sus planes traer estas propuestas a la ciudad de Culiacán.

Los boletos se pueden adquirir en línea en tuboletera.com.mx y el punto de venta físico en las instalaciones del teatro MIA.