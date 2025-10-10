$!Llegarán estrellas mundiales al Festival de Metales del Pacífico

Del 4 al 15 de noviembre se llevará a cabo el segundo Festival de Metales del Pacífico, encuentro musical más relevante de Latinoamérica para instrumentos de metal, con la participación de 15 de los artistas más prestigiosos del mundo, entre ellos el trompetista James Morrison, el trompetista Javier Rossetto, la trompetista Matilda Lloyd y el tubista Sergio Carolino.

El Festival se extenderá por foros clave como el Teatro Ángela Peralta, la Plazuela Machado, la Catedral de Mazatlán y foros populares, y reunirá a más de 500 jóvenes talentos, reafirmando el posicionamiento de Mazatlán como un motor de turismo cultural de alto valor.

La presentación oficial contó con una mesa de honor, símbolo de la alianza estratégica entre el sector público, la iniciativa privada y la comunidad artística, todos comprometidos con el éxito y la proyección internacional del festiva.

La segunda edición del Festival espera superar las cifras iniciales, consolidándose por su magnitud y alcance: más de 500 participantes, 35 actividades, más de 5 conciertos y 15 artistas de reconocimiento mundial.