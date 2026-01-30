Llegarán ‘Los tres fantásticos: Brahms’, este sábado al concierto de la OSSLA

Este sábado 31 de enero, a las 18:00 horas, en el teatro Pablo de Villavicencio, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (OSSLA) presentará el concierto “Los tres fantásticos: Brahms”, correspondiente a la Primera Temporada, 2026, bajo la dirección de su director titular, el maestro Alexandre Da Costa.

Organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, dicho concierto ha generado una gran expectativa por estar dedicado a dos de las obras más representativas y emotivas del compositor alemán Johannes Brahms, que serán interpretadas por un ensamble de tres músicos de talla internacional: ‘Serhiy Salov, Alexandre Da Costa y William Burrows, conformando un encuentro artístico excepcional que promete una experiencia musical memorable.

Este concierto, con entrada libre en la planta baja lateral derecha, lateral izquierda y toda la planta alta; tiene la particularidad de un acceso VIP, que comprende los asientos de la planta baja central del teatro, los cuales tendrán un costo de 100 pesos.

Serhiy Salov es un pianista de origen ucraniano y nacionalizado canadiense, reconocido internacionalmente por haber ganado el Primer Premio en el Concurso Internacional de Música de Montreal (CMIM) y el premio Richard Lupien de improvisación, con una carrera sólida en recitales y conciertos sinfónicos alrededor del mundo.

Alexandre Da Costa es el director titular de la OSSLA, violín solista y director canadiense, ganador del JUNO Award 2012 y director artístico de importantes orquestas, con más de 2,000 conciertos en los principales escenarios del mundo.

William Burrows es violonchelista de la OSSLA, realizó estudios en el prestigioso Trinity College of Music de Londres, y ya desde entonces realizó una serie de conciertos en las más famosas salas de Londres, para continuar sus estudios en el Royal College of Music.

El programa de este sábado incluye la Sonata para violín núm. 3 en re menor, Op. 108, una obra intensa y profunda que destaca por su fuerza expresiva, así como el Trío para corno en mi bemol mayor, Op. 40, pieza emblemática del repertorio de música de cámara de Brahms, reconocida por su riqueza melódica y su carácter íntimo.