El colorido de los trajes regionales, el ritmo de la música mexicana y la energía de más de 60 bailarines dieron vida al Parque Central, durante una presentación de danza folclórica que reunió a familias y visitantes la noche del sábado 21 de noviembre.

Como parte del programa Cultura en tu Comunidad: Sembrando Cultura, los asistentes disfrutaron de un recorrido por las tradiciones dancísticas de México, mediante un espectáculo protagonizado por el Ballet Folclórico de Cultura y el Ballet Folclórico Juvenil del Centro Municipal de las Artes (CMA).

Bajo la dirección de los maestros Javier Arcadia y Fernando Torres, los bailarines presentaron estampas representativas de Sinaloa, Jalisco y Baja California, mostrando la diversidad cultural del País a través de sus coreografías, vestuarios y expresiones tradicionales.

La destreza de los participantes sobre el escenario despertó el interés de quienes se dieron cita en el lugar, donde la danza se convirtió en un punto de encuentro entre la cultura y la comunidad.

Habitantes de Mazatlán y turistas que se encontraban en el Parque Central se acercaron para disfrutar del espectáculo.

Algunos aprovecharon para grabar las presentaciones con sus teléfonos celulares, mientras que otros se animaron a seguir el ritmo y bailar, contagiados por el ambiente festivo.

La actividad forma parte de la programación del Festival Cultural Mazatlán 2026, organizado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte, con el apoyo del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (PROFEST), cuyo propósito es acercar distintas expresiones artísticas a los espacios públicos y a diferentes sectores de la población.

Al concluir la presentación, el maestro Javier Arcadia invitó a los asistentes a mantenerse pendientes de las próximas actividades del Festival Cultural Mazatlán y a disfrutar del espectáculo “Tradiciones Mexicanas”, programado para el próximo 27 de noviembre en el Teatro Ángela Peralta.

De esta manera, Sembrando Cultura llevó la danza folclórica a un espacio de convivencia familiar, donde las tradiciones mexicanas encontraron un escenario para compartirse con mazatlecos y visitantes.