Llena de energía el Festival de Rock Sinaloa el ágora del Isic

Cinco bandas de rock y metal llenaron de energía el Ágora del Instituto Sinaloense de Cultura este sábado, congregando a una vibrante comunidad. Sinapsis, Mar de Japón, Last Breath, Introtyl y Adalyd protagonizaron una jornada de guitarras potentes y voces intensas en el Festival de Rock Sinaloa.

La comunidad rockera se reunió en el Ágora Rosario Castellanos, donde se vivió un ambiente de potencia sonora y conexión con el público. Camisetas negras, cabelleras largas y camisas de cuadros se observaron entre los asistentes, quienes compartieron la música que los acompaña.

Este encuentro se enmarcó en el Festival de Rock Sinaloa 2026, una plataforma que busca ofrecer espacios para la expresión musical y el encuentro de diversas generaciones en torno a géneros como el rock y el metal.