Llena de energía el Festival de Rock Sinaloa el ágora del Isic

Cinco bandas de rock y metal llenaron de energía el Ágora del Instituto Sinaloense de Cultura este sábado, congregando a una vibrante comunidad. Sinapsis, Mar de Japón, Last Breath, Introtyl y Adalyd protagonizaron una jornada de guitarras potentes y voces intensas en el Festival de Rock Sinaloa.
La comunidad rockera se reunió en el Ágora Rosario Castellanos, donde se vivió un ambiente de potencia sonora y conexión con el público. Camisetas negras, cabelleras largas y camisas de cuadros se observaron entre los asistentes, quienes compartieron la música que los acompaña.
Este encuentro se enmarcó en el Festival de Rock Sinaloa 2026, una plataforma que busca ofrecer espacios para la expresión musical y el encuentro de diversas generaciones en torno a géneros como el rock y el metal.
La jornada musical comenzó a las 17:00 horas con la presentación de Sinapsis. La banda ofreció un performance donde destacó la voz de su frontwoman, captando la atención de los presentes desde los primeros momentos.
Mar de Japón subió al escenario. Su sonido combinó intensidad y melodía, con guitarras contundentes y atmósferas envolventes. La presentación motivó a los asistentes a participar en el slam.
Last Breath tomó el turno a las 18:40 horas. La energía aumentó frente al escenario y los integrantes de la banda movieron sus cabelleras al ritmo de los riffs. El público se sumó al slam, creando un intercambio entre la banda y los asistentes.
Introtyl, con su alineación de mujeres, se presentó en el Ágora. La banda imprimió fuerza y presencia a su participación, mostrando el lugar que las mujeres construyen en la escena musical.
La jornada musical concluyó a las 20:20 horas con la actuación de Adalyd. La banda cerró la tarde con una descarga musical.
Entre guitarras distorsionadas, baterías contundentes y voces intensas, la tarde confirmó que el metal mantiene una comunidad que se reconoce. Los asistentes se reunieron alrededor de los sonidos, códigos y formas de celebrar este género musical.
El evento propició el reencuentro de amistades y la coincidencia de generaciones frente a las bandas. Las camisetas de los asistentes contaban historias, mientras las cabelleras se movían al ritmo de la música.