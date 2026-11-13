Llenan de cuentos el Museo de Arte con el Festival ‘Güilo Mentiras’

Entre personajes fantásticos, relatos y mucha imaginación, inició el octavo Festival Cuenta Historias “Güilo Mentiras”, que convirtió distintos espacios del Museo de Arte de Mazatlán en escenarios para acercar a niñas y niños al gusto por la narración oral.

La jornada inaugural reunió a estudiantes de la Escuela Primaria Antonio Rosales y del Centro de Atención Múltiple CAM número 5, quienes disfrutaron de una serie de cuentos presentados por integrantes del colectivo MazHistorias.

Las actividades comenzaron con las palabras de bienvenida de la maestra Ángela Camacho, quien agradeció la asistencia de los pequeños y el respaldo del Instituto Sinaloense de Cultura, encabezado por Juan Salvador Avilés Ochoa, así como la colaboración del personal del recinto cultural.

En la Galería Carlos Bueno, Mauricio Ramírez presentó “Murmullos bajo mi cama”, mientras que Sergio García compartió “Óscar tiene frío”.

En el patio del museo, Ángela Camacho narró “Los 3 chivos chivones” y “El Chango Marango”; por su parte, María Félix llevó al público por las historias de “La Niña y el Sol”, “La Princesa del agua” y “La Princesa Alcafara”.

De manera simultánea, la Galería Roberto Pérez Rubio recibió a Elia Sánchez, quien contó “La muerta de Triunfo Arciniega”, y a Gaspar Velarde, con “Cierra el Pico”.

A través de estas presentaciones, los narradores dieron vida a personajes y aventuras que despertaron la curiosidad de los asistentes y destacaron la importancia de preservar la tradición oral como una forma de acercar la literatura a las nuevas generaciones.

El festival se desarrolla del 11 al 15 de noviembre y contempla actividades gratuitas en jardines de niños, primarias y secundarias de Mazatlán, la Isla de la Piedra y Villa Unión, donde también tendrá presencia en la Casa de la Cultura Sixto Osuna.

En esta octava edición participan, por parte del programa Alas y Raíces, Elia Sánchez, de la Ciudad de México, y Mauricio Ramírez, de Chiapas.

Por el colectivo MazHistorias se suman María Félix, María Muñiz, Gaspar Velarde, Meche Cadena, Ángela Camacho y Sergio García.Con esta programación, “Güilo Mentiras” busca mantener vivo el arte de contar historias y fomentar entre la niñez el acercamiento a los libros, la imaginación y la cultura.