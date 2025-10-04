Lleva a la escena el tema los desaparecidos en ‘Construyendo a Mika’

El proyecto, presentado para la puesta en escena de la obra Mika y su Ozo de Peluche, que se presenta este domingo en el marco del Festival Cultural Sinaloa 2025, nace de un proceso laboratorio de investigación con vivencias personales para lograr la creación colectiva de un texto original que habla sobre cómo las infancias sufren y viven los estragos del crimen organizado, en particular el drama de los desaparecidos.

La artista escénica Zeira Zareth Montes Hernández presentó los resultados de su proyecto Construyendo a Mika, en el Teatro Socorro Astol del Instituto Sinaloense de Cultura, dentro de la Muestra Estatal de Beneficiarios del Programa de Estudios a la Creación y Desarrollo Artístico de Sinaloa edición 2024.

Bajo la dirección de Jorge Beltrán, director creativo de la compañía Intermitente Teatro, la actriz quien obtuvo un apoyo del PECDAS 2024 en la categoría de Jóvenes Creadores, combinó en la puesta en escena el canto, la danza y la actuación, como un proyecto multidisciplinario.

Mika y su Ozo de Peluche, el montaje planteado, trata acerca de una niña con padres divorciados que disfruta hacer trucos de magia; un día su padre es desaparecido por la delincuencia organizada, lo que impacta a la niña, quien, a través del juego con objetos, la danza, el canto y de su mejor amigo Ozo, intentará encontrarlo.

El montaje se ubicado en el estado de Sinaloa, lo cual se refleja en el uso de regionalismos y de elementos regionales que nos identifican y dan un toque norteño y sinaloense con el cuál las personas de la región se puedan sentir identificadas.

Con este montaje se busca sensibilizar al público sobre los daños colaterales que causa el crimen organizado en las familias, pero principalmente en los niños, a quienes es difícil explicar un tema tan doloroso y quienes se vuelven testigos mudos, a quienes no se les focaliza ni se les explican las ausencias y se vuelven invisibles ante estas situaciones.