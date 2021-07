Temas de emblemáticas películas de Disney y Pixar compartió el violinista Rodrigo Ruiz, durante un recital en el auditorio Juan Eulogia Guerra Aguiluz.

“Cada película deja un mensaje, así como los temas que las acompañan y marcan nuestra imaginación desde pequeños”, comentó al participar en el programa Miércoles de Concierto como parte de la programación de la barra digital de la Coordinación General de Extensión de la Cultura y la radiodifusora institucional.

En evento transmitido viva Facebook Live a través de las cuentas Cultura UAS y Radio UAS respectivamente, el recital llamado De ellos aprendí, daría inicio con Un mundo ideal, soundtrack de la película Aladdin, de Disney, presentada al mundo en 1996 y posteriormente en 2019 en versión Live Action.

El egresado de la licenciatura en Música por la EMUAS interpretó luego Tu amigo fiel, de la película Toy Story; Veo en ti, de Enredados (2010) y Cuan lejos voy, soundtrack de Moana (2016).

Hombres fuertes de acción fue otro de los temas que no podía faltar, despertando el imaginario colectivo de quienes disfrutaron de Mulán en sus dos versiones, animada (1998) y Live action (2020).

Después el violinista interpretó A million dreams, de The greatest showman (2017) y I will always love you, de El guardaespaldas (1992).

La vida en rosa, de la cantante y actriz francesa Edith Piaf tampoco podía estar fuera del seleccionado repertorio, además de I dreamed a dream, tema de Les miserables (2012), Can you feel the love, de los compositores Elton John y Tim Rice, título de El rey león.

El recital tocó los temas Colores en el viento, de la película Pocahontas (1995), Mi reflejo, de Mulán y Recuérdame, de la película animada, Coco.