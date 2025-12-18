Lleva ‘Alas de Papel’ su magia a Surutato

SURUTATO._ La lectura en voz alta es una acción maravillosa, más cuando es compartida por sus propios autores. Así sucedió en el Centro de Estudios Justo Sierra, del municipio de Surutato. Fue una mañana con auditorio repleto de niñas, niños y adolescentes, de los niveles preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y sus respectivos docentes.
La edición 95 del proyecto editorial Alas de Papel, del Programa Alas y Raíces Sinaloa, del Instituto Sinaloense de Cultura y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, se presentó a cargo de alumnos de la profesora Graciela Lazcano, quien desde hace 21 años ha sido cercana colaboradora.
Así el público siguió la lectura, con la publicación en mano o escuchó desde sus butacas los cuentos Los conejitos en la lluvia y La nube dormida, de Rebeca López y Damián Lugo, que aparecen en la gustada sección En las Alas de la Imaginación, de la única publicación de su género, hecha por niñas, niños y adolescentes para sus iguales.
También Jocelyn Salas, María Paula López, Marieli, Guadalupe Sánchez, Valeria Martínez, Paulette Ramos, Jimena Arredondo e Imar Sánchez, compartieron textos que hablan sobre la belleza del paisaje cuando llega la temporada de lluvias en la sierra; la inigualable experiencia de mojarse en los aguaceros, brincar en los charcos, escuchar el agua que corre en los arroyos, ver el arcoíris, saborear el rico atole que hace mamá.
Para cerrar, la editora de Alas de Papel, Georgina Martínez Montaño, quien es, además, escritora y narradora oral, regaló una presentación de sus cuentos sobre la cultura yoreme-mayo, cautivando y divirtiendo a chicos y grandes con sus fantásticas historias y al final invitó a niñas y niños a jugar tocando tambores o convirtiéndose en danzante de venado.