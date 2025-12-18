Lleva ‘Alas de Papel’ su magia a Surutato

SURUTATO._ La lectura en voz alta es una acción maravillosa, más cuando es compartida por sus propios autores. Así sucedió en el Centro de Estudios Justo Sierra, del municipio de Surutato. Fue una mañana con auditorio repleto de niñas, niños y adolescentes, de los niveles preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y sus respectivos docentes.

La edición 95 del proyecto editorial Alas de Papel, del Programa Alas y Raíces Sinaloa, del Instituto Sinaloense de Cultura y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, se presentó a cargo de alumnos de la profesora Graciela Lazcano, quien desde hace 21 años ha sido cercana colaboradora.

Así el público siguió la lectura, con la publicación en mano o escuchó desde sus butacas los cuentos Los conejitos en la lluvia y La nube dormida, de Rebeca López y Damián Lugo, que aparecen en la gustada sección En las Alas de la Imaginación, de la única publicación de su género, hecha por niñas, niños y adolescentes para sus iguales.