Lleva ‘Canmaradas’ una historia de amistad y familia al Teatro Antonio Haas

Una historia sobre el abandono animal, la amistad y la familia llegó al escenario del Teatro Antonio Haas con la presentación de ‘Canmaradas’, puesta en escena de Manolo Díaz que formó parte de la jornada Jueves de Teatro, en Mazatlán.

En una producción que combina distintas emociones, Dulce Guzmán y Manolo Díaz dieron vida a Atenea y Hédcules, dos cachorros hermanos que son abandonados por su dueña al descubrir que no son auténticos chihuahuas.

Separados de su madre prácticamente desde su nacimiento, quien sí es una perrita de raza pura, los protagonistas quedan expuestos a los peligros y dificultades de encontrarse solos, sin comprender por qué fueron rechazados por la familia a la que pertenecían.

A partir de ese momento, Atenea y Hédcules comienzan un recorrido en el que deben enfrentar el miedo y la incertidumbre, hasta que conocen a un hombre en situación de calle que decide recibirlos y brindarles protección.

Su nuevo compañero se llama León, pero los cachorros lo conocen como “Deón” debido a que padece anquiloglosia, condición conocida comúnmente como “lengua pegada”.

El encuentro entre los tres personajes cambia el rumbo de la historia, pues el hombre que aparentemente no tiene nada para ofrecerles se convierte en quien proporciona a los perros refugio y alimento, pero sobre todo, el cariño y el sentido de pertenencia que habían perdido.

Atenea y Hédcules, por su parte, brindan a ‘Deón’ la compañía y el afecto que también necesitaba, dando paso a una familia construida desde la solidaridad y el acompañamiento.

A lo largo de la obra, los hermanos narran desde la inocencia de ser perros, las aventuras que viven junto a su nuevo protector y muestran cómo el vínculo entre ellos se fortalece frente a las adversidades.

Mediante situaciones emotivas, Canmaradas plantea que una familia no depende únicamente de los lazos de sangre, sino que también puede surgir del cuidado, la amistad, la lealtad y la decisión de permanecer juntos.

La puesta en escena también aborda el rechazo hacia los animales que no cumplen con determinadas características físicas o de raza para ser adoptados, promoviendo una reflexión sobre la responsabilidad que implica recibir una mascota dentro del hogar.

La historia, recuerda que los animales no deben ser considerados objetos que pueden abandonarse cuando no satisfacen las expectativas de sus propietarios y que su valor no depende de contar con una raza o pedigrí.

Al mismo tiempo, la obra presenta a un personaje que vive en condiciones de vulnerabilidad y enfrenta dificultades para comunicarse, pero que, pese a sus carencias, muestra empatía y disposición para cuidar a los dos cachorros.

De esta forma, el relato contrasta el rechazo de quienes tenían la posibilidad de proteger a los dos cachorritos al ser de un estatus económico más privilegiado, con la generosidad de una persona que comparte con ellos lo poco que posee.

Un detalle que resaltó durante la puesta en escena, fue la notable interpretación de Dulce Guzmán como Atenea y de Manolo Díaz como Hédcules, pues desde su salida al escenario, dejaron ver su profesionalismo, al rápidamente hacer que el espectador se olvidaran de sus físicos humanos y los vieran como los dos cachorros protagonistas.

El montaje de la obra estuvo a cargo Manolo Díaz, contando con la participación de Giselle A. Rosas como asistente de dirección y Gabs Ramírez como responsable de la escenografía.

Con su presentación dentro del programa cultural Jueves de Teatro, Canmaradas llevó al escenario del Antonio Haas un mensaje sobre la adopción responsable, la inclusión y las segundas oportunidades.

De tal forma que la historia de Atenea, Hédcules y Deón, mostró que el hogar no siempre está determinado por un lugar físico, sino por la presencia de quienes ofrecen protección, respeto y cariño en los momentos de mayor vulnerabilidad.